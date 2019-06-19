Все выше и выше. Bitcoin подорожал почти до $9400

Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.
Максимальное значение курса Bitcoin за последние 24 часа — $9376,49 за один биткоин. На данный момент курс немного снизился, но он по-прежнему держится выше $9000.
Как всегда, одним курсом с Bitcoin идут и все остальные основные криптовалюты. Совокупная капитализация всех существующих криптовалют на момент написания этих строк превышает $284 млрд.
Говорить о каких-то прогнозах в данном случае бессмысленно. Как всегда, разные аналитики дают совершенно разные прогнозы.
Остается напомнить, что в последний раз Bitcoin стоил свыше $9000 осенью прошлого года, но тогда криптовалюта не дорожала, а дешевела в цене.Курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 000 долларов, в ноябре — $10 000 долларов, а в середине декабря преодолел рубеж в $20 000 долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь. 28 января 2019 года было зафиксировано наименьшее значение с 17 декабря 2018 года — $3388 за одну виртуальную монету. После этого курс начал относительно стабильно расти.