Украина запретила ввоз российских транспортных средств

Кабинет министров Украины запретил с 1 июля 2019 год ввоз транспортных средств, а с 1 марта 2020 года — ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов из Российской Федерации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Помимо указанных товаров, эмбарго теперь распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных, продукцию ветеринарной медицины, спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, на отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий.

Напомним, 22 июня Кабинет министров России временно позволил ввозить с территории Украины — трубную продукцию, газовые турбины, несколько типов трансформаторов с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.

Как известно, с 1 августа 2019 года при ввозе на таможенную территорию Украины с российских товаров будет взыматься дополнительная пошлина в процентах к таможенное стоимости товаров по определенным ставкам. При этом предполагается, что Оплаченная спецпошлина будет аккумулироваться в специально фонде государственного бюджета и употребляться для финансирования импортозамещения. В частности, специальная пошлина вводится на все российские товары, кроме группы чувствительного импорта — уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Ранее сообщалось, что Украина расширила эмбарго на российские товары, в частности, был запрещен импорт цемента и фанеры из РФ.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины продлил пошлины на импорт товаров из России до конца 2019 года. Предполагается, что продолжение пошлин будет способствовать экономическому противодействия Российской Федерации и обеспечению защиты национальных интересов.

Как известно, Россия в конце декабря 2018 года ввела новый запрет на ввоз ряда товаров из Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в $510 млн.