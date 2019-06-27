"Укрнафта" и "Нафтогаз" подали в суд на Кабмин

ПАО "Укрнафта" и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в Окружной административный суд Киева с исками против Кабинета министров Украины, в которых просят признать противоправным и отменить постановления №364, согласно которому госпредприятия должны отчислять 90% чистой прибыли в бюджет.

Суд ходатайство принял и постановил объединить дела, а также назначил судебное рассмотрение на 27 июня на 11:15.

Напомним, 24 апреля 2019 года Кабинет министров Украины принял решение о нормативе отчисления государственными предприятиями части чистой прибыли и уплате дивидендов хозяйственными обществами, в которых есть доля государства. Субъекты хозяйствования, объем чистой прибыли которых менее 50 млн грн, будут платить в государственный бюджет отчисления в размере 50%, а остальные предприятия — на уровне 90%. В то же время Кабмин применил дифференцированный подход и установил норматив для субъектов хозяйствования, которые задействованы в реализации важных, общественно значимых проектов, в частности в оборонной отрасли (предприятия "Укроборонпрома", "Антонов" и другие), на минимально возможном уровне 30%.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компании не хватает денег, чтобы закупить газ на зиму. По его словам, фактор дефицита денег — требование Кабмина оплатить 90% прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня.