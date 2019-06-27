В Укртрансгазе придумали, как избежать дефолта

Чтобы избежать дефолта по контрактам на поставку газа для производственно-технологических нужд, "Укртрансгаз" предложил поставщикам топливного газа ресурс в подземных хранилищах, которым контрагенты смогут распоряжаться в начале 2020 года. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Они (контрагенты "Укртрансгаза" - ред.) отказываются от штрафных претензий. Они получают в обмен вместо денег газ в подземке, который хранят до определенной даты в начале следующего года, а затем смогут им распоряжаться. Таким образом, мы закрываем дефолт "Укртрансгаза", - рассказал Коболев.

По его словам, один из поставщиков уже согласился на такие условия погашения долга. "Укртрансгаз" ожидает ответ от остальных контрагентов.

«В то же время, это не решает вопрос плохого финансового положения компании, доведенного до этого искусственно заниженными регулятором тарифами на прокачку газа и несанкционированным отбора газа операторами газораспределительных систем (облгазами)», - считает Коболев.

Напомним, в начале июня в "Укртрансгазе" заявили, что не имеют возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам двух месяцев составляет 176,8 млн грн. По факту работы в марте и апреле 2019 года, объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Он сформировался преимущественно за несанкционированный отбор газа операторами ГРМ на собственные производственно-технологические расходы из сетей "Укртрансгаза". Из этой суммы долга Оператору ГТС было погашено до 0,05 млрд грн за два месяца.