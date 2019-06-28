Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.75
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
27 июня 19, 19:24
ЕС продлил санкции против России
ЕС Россия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Санкции продлили на полгода до 31 января 2020 года
Европейский союз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Отметим, срок санкций Евросоюза против России истекал 31 июля этого года.

"Евросоюз официально продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Это происходит через день после того, как большинство депутатов из 28 стран-членов ЕС проголосовали за то, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Это действительно странный мир", - отметил журналист.

Отметим, согласно сообщению на сайте Европейского совета, санкции были продлены до 31 января 2020 года.

"27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года", - сказано в нем.

Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. Так, речь шла о "непризнании нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Как анонсировалось ранее, на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе была согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы.

Как сообщалось ранее, послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма. Йозвяк сообщал, что официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.
Ещё по теме:
Румыния начала председательство в Совете ЕС
Гуайдо требует санкции ЕС против режима Мадуро в Венесуэле
ЕС опроверг аргументы КСУ по отмене скандальной статьи
Украина не получит 500 миллионов евро от ЕС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Укртрансгазе придумали, как избежать дефолта
Лента новостей