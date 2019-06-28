ЕС продлил санкции против России

Европейский союз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.





Отметим, срок санкций Евросоюза против России истекал 31 июля этого года.





"Евросоюз официально продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Это происходит через день после того, как большинство депутатов из 28 стран-членов ЕС проголосовали за то, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Это действительно странный мир", - отметил журналист.





Отметим, согласно сообщению на сайте Европейского совета, санкции были продлены до 31 января 2020 года.





"27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года", - сказано в нем.





Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. Так, речь шла о "непризнании нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".





Как анонсировалось ранее, на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе была согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы.





Как сообщалось ранее, послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма. Йозвяк сообщал, что официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.