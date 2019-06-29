Торговая война США и Китая:Страны договорились о переговорах

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин на полях саммита G20 в японской Осаке договорились возобновить торговые переговоры между странами и не вводить новые пошлины.

Об этом сообщает Xinhua.

Указано, что во время двусторонней встречи лидеры достигли согласия о возобновлении торгово-экономических консультаций.

В свою очередь Трамп заверил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины по отношению к китайскому экспорту.

Также отмечается, что стороны договорились обсудить "конкретные вопросы".

Перед встречей Трамп заявил, что он открыт для торгового соглашения с президентом Китая. По словам Трампа, достижение этого соглашения "было бы монументальным", поскольку помогло бы ослабить напряженность или же наоборот — углубить две крупнейшие экономики мира в еще более сильную торговую войну.

"На самом деле, я думаю, что мы были очень близки (к подписанию соглашения)... Но это было бы исторически, если бы мы могли заключить соглашение о справедливой торговле. Мы полностью открыты для этого", — сказал Трамп в кулуарах встречи "Большой двадцатки "(G20) в Осаке.

Си Цзиньпин в свою очередь перед встречей заявил Трампу о готовности обсудить ключевые проблемы отношений Китая и США.

"Несмотря на изменения международной ситуации, основной факт остается неизменным: и Китай, и США получают выгоды от сотрудничества и проигрывают от конфронтации", — признал Си Цзиньпин.

Напомним, 10 мая 2019 года вступили в силу новые пошлины США на китайский импорт, суммарная стоимость которого составляет $200 млрд в год. Администрация президента США Дональда Трампа увеличила размер пошлин на китайские товары более чем вдвое — до 25%.

С 1 июня 2019 года Китай повысил тарифы на американский импорт на сумму около $60 млрд.

Во Флориде Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на переговорах с США. Позднее он в Вашингтоне рассказал, что может на этой неделе согласовать соглашение с Китаем по спорным торговым вопросам.

В прошлом Трамп неоднократно грозил ввести ограничения на импорт китайских товаров, если Пекину и Вашингтону не удастся согласовать новую, более справедливую с точки зрения США, торговую сделку. На днях Трамп пообещал, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Ранее сообщалось, что до 2021 года мировая экономика может потерять около $600 миллиардов в случае дальнейшей эскалации торговых споров между США и КНР, а также введения повышенных пошлин США на китайский импорт.