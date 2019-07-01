Держвиплати, тарифи і не тільки: зміни в Україні з 1липня

Запуск ринку електроенергії
З 1 липня в Україні стартує запуск ринку електроенергії, це практичне втілення закону, прийнятого в 2017-му.
Головні новації – держава перестане бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії. Торгувати нею почнуть як будь-яким іншим товаром. Ціни на електроенергію стануть незалежними від «розподілів зверху». Хоча і не відразу. І так, дешевої електрики не буде. Зате після того, як ринок електроенергії запрацює – українці отримають шанс стати багатшими.
Зросте прожитковий мінімум і соціальні допомоги
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум – до 1936 гривень (проти 1853 гривень до того). Всі соціальні виплати, що до нього прив’язані, також зростуть.
Для дітей до 6 років – 1699 гривень (замість 1626);
для дітей 6-18 років – 2118 гривень (2027);
для працездатних – 2007 гривень (1921);
для непрацездатних – 1564 (1497).
Інші соцвиплати складуть:
«Декретні» – мінімум 501,75 гривні;
Допомога малозабезпеченим сім’ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75% прожиткового мінімуму):
— для працездатних – 421,47 гривні (проти 403,41 досі);
— для непрацездатних та інвалідів – 1564 (1497);
— для дітей до 6 років – 1444,15 (1382,1);
— для дітей 6-18 – 1800,3 (1722,95);
— для дітей 18-23 (за умови навчання) – 1705,95 (1632,85).
Допомога при народженні дитини не зміниться – 41 280 гривень, з яких 10 320 – разова виплата, і далі 860 гривень щомісяця упродовж 3 років.
Допомога особам, які не мають права на пенсію – яким виповнилося 63 роки, але не достатньо стажу для виходу на пенсію – 1564 гривні (досі – 1497). Таку саму допомогу будуть отримувати інваліди І,ІІ і ІІІ груп, а також – матері-героїні.
Підростуть пенсії
Оскільки збільшиться прожитковий мінімум – зростуть і пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія складе 1564 гривні. Таким чином, пенсіонери з мінімальним розміром пенсій отримають доплату у розмірі 67 гривень, пояснили у Пенсійному фонді.
Наступного разу прожитковий мінімум перерахують у грудні цього року, отже і пенсії та соцвиплати також тоді зростуть.
Нові ціни за отримання паспортів
З 1 липня 2019 року набудуть чинності ухвалені урядом нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.
Вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. За даними Державної міграційної служби, загальна вартість паспортів з 1 липня така:
оформлення ID-картки за 10 днів – 471 гривня;
оформлення ID-картки за 20 днів – 345 гривень;
оформлення закордонного біометричного паспорту за 10 днів – 1034 гривні;
оформлення закордонного біометричного паспорту за 20 днів – 682 гривні.
Ціни на паспорти
Як зміниться вартість оформлення паспортів
Нові ДБН: парковки та присвоєння адрес
З 1 липня 2019 року вступають у дію нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування автостоянок і гаражів. Вводиться обов’язкова вимога – облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машино-місць на парковках, що будуються або реконструюються.
Крім того, дозволять будувати ліфти з громадських будинків до підземних паркінгів Набули чинності ДБН щодо підземних паркінгів: що вони передбачають під ними.
Також з наступного місяця почне діяти експериментальний порядок з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна (діятиме до кінця 2020 року). Він передбачає можливість присвоєння адреси на безоплатній основі за бажанням забудовника:
під час отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт;
після прийняття об’єкта в експлуатацію.