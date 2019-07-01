Держвиплати, тарифи і не тільки: зміни в Україні з 1липня

Запуск ринку електроенергії





З 1 липня в Україні стартує запуск ринку електроенергії, це практичне втілення закону, прийнятого в 2017-му.





Головні новації – держава перестане бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії. Торгувати нею почнуть як будь-яким іншим товаром. Ціни на електроенергію стануть незалежними від «розподілів зверху». Хоча і не відразу. І так, дешевої електрики не буде. Зате після того, як ринок електроенергії запрацює – українці отримають шанс стати багатшими.





Зросте прожитковий мінімум і соціальні допомоги





З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум – до 1936 гривень (проти 1853 гривень до того). Всі соціальні виплати, що до нього прив’язані, також зростуть.





Для дітей до 6 років – 1699 гривень (замість 1626);

для дітей 6-18 років – 2118 гривень (2027);

для працездатних – 2007 гривень (1921);

для непрацездатних – 1564 (1497).

Інші соцвиплати складуть:





«Декретні» – мінімум 501,75 гривні;





Допомога малозабезпеченим сім’ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75% прожиткового мінімуму):





— для працездатних – 421,47 гривні (проти 403,41 досі);

— для непрацездатних та інвалідів – 1564 (1497);

— для дітей до 6 років – 1444,15 (1382,1);

— для дітей 6-18 – 1800,3 (1722,95);

— для дітей 18-23 (за умови навчання) – 1705,95 (1632,85).





Допомога при народженні дитини не зміниться – 41 280 гривень, з яких 10 320 – разова виплата, і далі 860 гривень щомісяця упродовж 3 років.





Допомога особам, які не мають права на пенсію – яким виповнилося 63 роки, але не достатньо стажу для виходу на пенсію – 1564 гривні (досі – 1497). Таку саму допомогу будуть отримувати інваліди І,ІІ і ІІІ груп, а також – матері-героїні.





Підростуть пенсії





Оскільки збільшиться прожитковий мінімум – зростуть і пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія складе 1564 гривні. Таким чином, пенсіонери з мінімальним розміром пенсій отримають доплату у розмірі 67 гривень, пояснили у Пенсійному фонді.





Наступного разу прожитковий мінімум перерахують у грудні цього року, отже і пенсії та соцвиплати також тоді зростуть.





Нові ціни за отримання паспортів





З 1 липня 2019 року набудуть чинності ухвалені урядом нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.





Вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. За даними Державної міграційної служби, загальна вартість паспортів з 1 липня така:





оформлення ID-картки за 10 днів – 471 гривня;

оформлення ID-картки за 20 днів – 345 гривень;

оформлення закордонного біометричного паспорту за 10 днів – 1034 гривні;

оформлення закордонного біометричного паспорту за 20 днів – 682 гривні.





Ціни на паспорти





Як зміниться вартість оформлення паспортів





Нові ДБН: парковки та присвоєння адрес





З 1 липня 2019 року вступають у дію нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування автостоянок і гаражів. Вводиться обов’язкова вимога – облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машино-місць на парковках, що будуються або реконструюються.





Крім того, дозволять будувати ліфти з громадських будинків до підземних паркінгів Набули чинності ДБН щодо підземних паркінгів: що вони передбачають під ними.





Також з наступного місяця почне діяти експериментальний порядок з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна (діятиме до кінця 2020 року). Він передбачає можливість присвоєння адреси на безоплатній основі за бажанням забудовника:





під час отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт;

після прийняття об’єкта в експлуатацію.



