Швейцария заблокировала выведенные из Украины 60 млн CHF

В банках Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, вероятно, вывело из Украины прежнее руководство "Нафтогаза" по делу о "вышках Бойко". Об этом проинформировала федеральная прокуратура в Берне, сообщила 2 июля "Німецька хвиля", передает Цензор.НЕТ.

У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго – в соучастии в отмывании.

Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания сотрудничает со швейцарскими следователями.



"Благодарим швейцарских правоохранителей и максимально содействуем расследованию – виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги – возвращены украинским гражданам", – подчеркнул он.