В каких украинских банках лежат деньги политических партий

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив проанализовал, в каких банковских учреждениях открыли свои счета политические партии, которые участвуют в досрочных парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.





Список выглядит следующим образом:





"Слуга народа" — Глобус;





"Голос" — Райффайзен Банк Аваль;





"Самопомич" — Укргазбанк;





"Гражданская позиция" — Укрэксимбанк;





"Европейская солидарность" — МІБ;





"Украинская стратегия" — Ощадбанк;





"Батькивщина" — Мегабанк;





"Сила и честь" — Укрэксимбанк;





"Свобода" — Украинский капитал;





"Радикальная партия" — Райффайзен Банк Аваль;





"Оппозиционный блок" — ПУМБ;





"Оппозиционнная платформа "За життя" — Правэкс-банк.





Ранее Национальный банк определил перечень 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией. Отметим, что приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.







