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Экономика и Финансы
3 июля 19, 14:50
В каких украинских банках лежат деньги политических партий
банк
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Опубликован список таких финучреждений
Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив проанализовал, в каких банковских учреждениях открыли свои счета политические партии, которые участвуют в досрочных парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Список выглядит следующим образом:

"Слуга народа" — Глобус;

"Голос" — Райффайзен Банк Аваль;

"Самопомич" — Укргазбанк;

"Гражданская позиция" — Укрэксимбанк;

"Европейская солидарность" — МІБ;

"Украинская стратегия" — Ощадбанк;

"Батькивщина" — Мегабанк;

"Сила и честь" — Укрэксимбанк;

"Свобода" — Украинский капитал;

"Радикальная партия" — Райффайзен Банк Аваль;

"Оппозиционный блок" — ПУМБ;

"Оппозиционнная платформа "За життя" — Правэкс-банк.

Ранее Национальный банк определил перечень 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией. Отметим, что приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

источник: delo.ua

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