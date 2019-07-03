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Новости
Экономика и Финансы
3 июля 19, 12:58
Что будет с долларом до конца июля
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Эксперты сомневаются в том, что доллар упадет ниже отметки 26 грн.

В июне курс доллара США в июне снизился на 1,6% против мировых валют. Перспективы торможения глобальной экономики и экономики США, в частности, а также ожидания снижения учетной ставки ФРС оказали давление на валюту, как и заявления Дональда Трампа о "сильном" долларе, сдерживающем торговлю.

Об этом сообщили аналитики компании ГК FOREX CLUB.

Согласно прогнозу, курс гривны в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн. за доллар. Отметка 26 грн. за доллар остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

"Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции", – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.

Уверенность в гривне сохраняют инвесторы, которые покупают украинские гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Только за июнь вложения нерезидентов в облигации выросли на 32% – до 57,2 млрд. грн. Однако часть этих инвестиций – спекулятивные краткосрочные вложения, которые будут искать выхода, как только конъюнктура изменится. Усилится выход нерезидентов в сентябре, когда Украине необходимо выплатить пиковые 52,2 млрд. грн. по внешнему долгу.

Приток иностранной валюты и конвертация в гривну под парламентские выборы во второй половине июля сойдут на нет, что может надавить на национальную валюту. Однако в целом политические риски не оказывают высокого влияния на валютный рынок на данный момент. В центре внимания – будущая коалиция в новом парламенте, и в случае отсутствия таковой, гривна может попасть под давление продавцов. Политический кризис поставит под сомнение сотрудничество с МВФ, активность законодательной и исполнительной ветвей власти, необходимых для продвижения реформ.

Ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривны. После саммита G20 напряженность в торговом конфликте между США и Китаем спадает. Цены по ключевым экспортным товарам находятся на приемлемых для гривны уровнях. Вместе с тем отмена обязательной продажи выручки может повысить спекуляции со стороны экспортеров, если изменится конъюнктура рынка или внешние условия.

Сейчас курс доллара максимально приблизился к отметке 26 гривен.
kp.ua
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Курс валют на сегодня, 23 апреля
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