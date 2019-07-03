Верховный суд принял новое решение в пользу ПриватБанка

Большая Палата Верховного Суда во вторник, 2 июля, поддержала правовую позицию ПриватБанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЧАО Эрлан, который пытался разорвать ипотечный договор в связи с национализацией банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка

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Как сообщили в банке, это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в данной категории дел. Судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЧАО Эрлан (ТМ Биола) пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.





Кроме того, другой имущественный поручитель ПриватБанка ООО Укринтеринвест в деле №910/15498/17, которое рассматривалось 2 июля Большой Палатой ВС, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года.





Ранее сообщалось, что Верховный суд принял решение в пользу ПриватБанка в споре с Коломойским. Судебный процесс, в котором Марганецкий ГОК Игоря Коломойского пытался избавиться от ипотеки, обязав Приватбанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.



