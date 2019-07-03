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Экономика и Финансы
3 июля 19, 23:08
Стало известно, у кого в Киеве самые высокие зарплаты
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Среди рабочих специальностей самую высокую зарплату в Киеве готовы платить домашнему персоналу — в среднем 19 500 грн/месяц, что на 40% больше, чем полгода назад.
Об этом свидетельствуют данные OLX, сообщает пресс-служба компании.

На втором месте в рейтинге находятся строители со средним окладом в размере 18 000 грн. Полгода назад они получали на 3 000 грн меньше, при этом возглавляли рейтинг.

В Киевской области строителям готовы платить больше, чем домашнему персоналу. Если сравнивать зарплаты, то в области заработок строителей ниже на 3% чем в Киеве, а домашнего персонала — на 18%. Такой же большой разрыв и в агросфере — заработок выходит меньше на 17%. Почти столько же, сколько и в столице, в регионе готовы платить представителям в сферах охраны и безопасности, барно-ресторанной, розничной торговли — около 10 000 грн.

За полгода чаще всего публиковали вакансии продавцов (больше 11 тыс.). Их доля составила 13,7% от общего количества рабочих вакансий. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели, — 7 500 грн/месяц. На втором месте по востребованности — водители (около 10 тыс. вакансий за полгода). Им готовы платить почти в два раза больше, чем продавцам. Самую высокую зарплату в десятке наиболее востребованных специальностей предлагают сварщикам — 15 000 грн, доля таких вакансий — 1,7%.

Десятку рабочих специальностей с самыми высокими зарплатами возглавляют каменщики, в среднем им готовы платить 27 500 грн. Также в строительстве хорошо зарабатывают штукатуры и плиточники. Приблизительно одного уровня оклады у нянь и домработниц, а также маляров, сварщиков и автослесарей — 15 000 — 16 000 грн.



В рейтинг высоких зарплат среди востребованных рабочих специальностей попали водители с зарплатой около 13 500 грн. Это в два раза меньше, чем у каменщиков, но зато таких вакансий в 20 раз больше. У нянь и домработниц оклады отличаются незначительно — 15 000 — 16 000 грн в среднем, при этом вакансий для последних меньше в 1,5 раза.

Источник: sobytiya.net

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