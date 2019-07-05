Советы от министра: как правильно выбрать вуз?

Аналитический центр CEDOS совместно с МОН разработали советы для поступающих в вуз. Об этом на брифинге рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Тест, как назвала это Лилия Гриневич, доступен на сайте CEDOS и состоит из трех частей - выбор специальности, университета и возможности обучения за рубежом.

Здесь нет правильных или неправильных ответов, и задач никаких не задают. Форма теста в виде рекомендаций и советов, но разработчики уверяют: "Ставьте отметки. Если все отметки стоят, ваша инвестиция в высшее образование окупится".

Решить "кем быть" можно всего по 4-м пунктам.

1. Самое первое, что необходимо. Нет, не вспомнить, кем мечтал быть в детстве, а проверить проходной и средний баллы прошлого года.

И вот тут сразу предупреждают: низкий проходной балл может стать проблемой.

"Да, вы пройдете на бюджет. Но есть риск, что вы и ваши одногруппницы и одногруппники не имеют необходимых знаний для освоения программы высшего образования. Старайтесь поступать туда, где выше проходной балл. Так вы будете учиться в сильной группе. В этом году вы не сдали ВНО достаточно хорошо? Подождите год, сдайте еще раз, поступите в следующем году с лучшими баллами".

2. Ознакомиться с содержанием программы. Какие именно предметы придется изучать и сколько времени.

Чем отличается маркетинг от менеджмента? Компьютерные науки от компьютерной инженерии? Звучит красиво, а на деле?

"Лучше смотрите описание и перечень предметов, из которых состоит образовательная программа специальности".

3. Отбросить узкие специальности, выбрать широкую, более фундаментальную специальность.

Узкая специальность - это хороший вариант лишь в том случае, если вы все же вспомнили, кем мечтали быть в детстве, и четко понимаете, как воплотить это в жизнь. Врач, моряк, пилот, стюардесса. Но если далеко идущих планов нет - лучше получить "бакалавра" по широкой специальности - экономист, финансист, философ. А уже в магистратуре выбрать точное направление профессии.

4. Если сложно выбрать специальность, критически важно найти хороший университет.



