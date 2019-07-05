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Новости
Экономика и Финансы
4 июля 19, 22:51
Советы от министра: как правильно выбрать вуз?
студент
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МОН дает советы будущим студентам, как выбрать специальность и вуз.

Аналитический центр CEDOS совместно с МОН разработали советы для поступающих в вуз. Об этом на брифинге рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Тест, как назвала это Лилия Гриневич, доступен на сайте CEDOS и состоит из трех частей - выбор специальности, университета и возможности обучения за рубежом. 

Здесь нет правильных или неправильных ответов, и задач никаких не задают. Форма теста в виде рекомендаций и советов, но разработчики уверяют: "Ставьте отметки. Если все отметки стоят, ваша инвестиция в высшее образование окупится".

Выбор специальности

Решить "кем быть" можно всего по 4-м пунктам.

1. Самое первое, что необходимо. Нет, не вспомнить, кем мечтал быть в детстве, а проверить проходной и средний баллы прошлого года. 

И вот тут сразу предупреждают: низкий проходной балл может стать проблемой. 

"Да, вы пройдете на бюджет. Но есть риск, что вы и ваши одногруппницы и одногруппники не имеют необходимых знаний для освоения программы высшего образования. Старайтесь поступать туда, где выше проходной балл. Так вы будете учиться в сильной группе. В этом году вы не сдали ВНО достаточно хорошо? Подождите год, сдайте еще раз, поступите в следующем году с лучшими баллами".

2. Ознакомиться с содержанием программы. Какие именно предметы придется изучать и сколько времени.

Чем отличается маркетинг от менеджмента? Компьютерные науки от компьютерной инженерии? Звучит красиво, а на деле?

"Лучше смотрите описание и перечень предметов, из которых состоит образовательная программа специальности".

3. Отбросить узкие специальности, выбрать широкую, более фундаментальную специальность.

Узкая специальность - это хороший вариант лишь в том случае, если вы все же вспомнили, кем мечтали быть в детстве, и четко понимаете, как воплотить это в жизнь. Врач, моряк, пилот, стюардесса. Но если далеко идущих планов нет - лучше получить "бакалавра" по широкой специальности - экономист, финансист, философ. А уже в магистратуре выбрать точное направление профессии. 

4. Если сложно выбрать специальность, критически важно найти хороший университет.

Выбор вуза 

  • Геолокация университета, рейтинг преподавателей и самого вуза, условия обучения - думаете, эти пункты должны быть первыми при выборе вуза? В МОН считают иначе.
  • Убедиться, что в университете не продают и не покупают оценки.
  • Уровень коррупции вуза - вот что первостепенно, и причина называется:
  • "Чем старше вы будете, тем сложнее будет усвоить информацию. Поэтому покупать оценки сейчас - это воровать собственные возможности и время в будущем".
  • Спросить у старшекурсников, есть ли преподаватели, к которым студенты идут на занятия, потому что сами этого хотят, а не по принуждению.
  • Узнать, есть ли преподаватели, которые исследуют или практикуют то, что преподают.
  • Спросить, есть ли преподаватели, с помощью которых работодатели ищут себе новые кадры.
  • "Это все признаки того, что в университете есть звездные преподаватели. Это те, кто станут для вас проводниками в профессиональную жизнь. Достаточно, если вам назовут хотя бы трех таких преподавателей".
  • И снова проверить, что ваши баллы ВНО достаточно высокие для прохождения в выбранный университет.
  • Есть ли в университете возможности для командной работы и студенческих проектов.
  • Проводят ли в университете встречи с крутыми профессионалами в вашей сфере.
  • Сегодня все чаще работодатели обращают внимание на "мягкие навыки": умение работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость и прочее. И вот все эти качества развиваются во внеучебное время. 
  • Старшекурсники говорят, что здесь действительно позволяют выбирать дисциплины.
  • "Выборочные дисциплины помогут набрать трендовых навыков на последних курсах, чтобы уметь именно то, что потребуется на рынке труда после выпуска".
  • Университет по вашей специальности отправляет на практику к настоящим работодателям.
  • "Практика - это возможность познакомиться и зарекомендовать себя будущему работодателю. Не теряйте эту возможность".
    •
    kp.ua
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