Дело пахнет кризисом. Когда мир накроет валютный шторм

Саммит "Большой двадцатки" в Осаке принес облегчение для многих финансистов. Лидеры США и Китая решили на время зарыть топор тарифной войны и начать новый раунд переговоров. Более того, они заявили, что рассматривают возможность отказа от нового раунда усиления взаимных пошлин. Трамп даже сделал жест доброй воли, заявив о намерении ослабить санкции против компании Huawei. Если в ближайшее время не случится нового обострения, то есть вероятность, что глобальный мировой кризис несколько отсрочен. Однако большинство экспертов ожидают, что в ближайший год он все-таки начнется.

О мировом финансовом кризисе в последнее время предупреждают все чаще и чаще. То глава МВФ в очередном выступлении затронет эту тему, то политики на саммите "Двадцатки" начнут пугать мир замедлением экономики, а потом аналитики какого-нибудь инвестбанка заговорят об опасности обрушения рынков. И все эти сигналы можно было бы игнорировать, если бы не цикличность кризисов. Они происходят в среднем раз в 10 лет. Прошлый раз кризис был в 2008 году. По этой логике он должен был бы начаться в 2018-м, но задержался на год или два.

Хотя первые признаки надвигающейся бури уже видны финансистам, и они предупреждают о них нас.

- Один из признаков приближения финансового кризиса - это инверсия на рынке долговых обязательств, - поясняет экономист Алексей Кущ. - В начале весны краткосрочные долги оказались более дорогими, чем долгосрочные. Это один из наиболее точных индикаторов наступления новой фазы кризиса. Если доходность "коротких" выше, чем длинных, то велика вероятность, что новый кризис наступит в течение года.

Во всяком случае, по словам эксперта, кризисы 1990, 2001 и 2008 годов данный индикатор предсказал на 100%.

- Также в обычных условиях промышленная инфляция должна быть больше потребительской, - продолжает Алексей Кущ. - У нас же наблюдается инверсия, а это говорит о замедлении роста экономики.

Экономист Эрик Найман уверен: о приближающемся кризисе говорит тот факт, что ФРС США в ближайшее время перейдет к фазе снижения процентных ставок. Эксперты ожидают, что процентные ставки упадут с 2,25 до 1,5% в 2019 году и дальше до 0% в 2020 году.

- Важно также понимать, что в истории последних 9 кризисов в среднем через 3 месяца после старта цикла снижения процентных ставок в США начиналась рецессия, - поясняет Эрик Найман. - Если история повторится, то кризис в США начнется уже в IV квартале 2019 года. Однако США попытаются уйти в кризис после Китая. А значит, ожидаем кризис в Китае в ІІІ квартале 2019 года и сразу за ним или одновременно кризис в ЕС.

Интересно, что для Украины дорогой доллар тоже не сильно выгоден. Из-за него пострадали развивающиеся рынки.

- Для нас выгоднее дешевый доллар, - говорит Алексей Кущ. - В последнее время ставка росла, что означает период, когда ФРС изымает доллар из мировой экономики. Это тряхнуло развивающиеся рынки, откуда начали уходить деньги. У нас тоже наблюдался отток инвестиций.

Для того чтобы спрогнозировать проблемы для Украины, эксперты советуют следить за такими показателями, как стоимость железной руды и нефти.

- Для Украины это два важных показателя, потому что руду и металлы мы экспортируем, а нефть - импортируем, - продолжает Алексей Кущ. - Поэтому нам выгодна дорогая руда и дешевая нефть. Если же стоимость тонны руды и барреля нефти выравниваются, то это плохой сигнал для нашей экономики. Помните, как в прошлом году девальвация неожиданно для всех началась в середине лета? Это сработал так называемый эффект сырьевых ножниц, когда руда стала стоить дешевле нефти. Сейчас все наоборот, руда стоит дороже, и это положительно сказывается на гривне.

В последнее время стоимость тонны руды колеб­лется выше 110 долларов, а нефть - в диапазоне 60-70 долларов. Так что по этому показателю у нас все хорошо.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО





Самое время открыть свой бизнес Кризис - это не только потери и падение уровня жизни, но и возможность хорошо заработать, ведь вслед за ним обязательно приходит экономический рост. Самым логичным можно назвать инвестиции в подешевевшие акции тех же американских компаний. Тем более что после либерализации валютного законодательства украинцы могут инвестировать до 50 тысяч евро в год за рубеж. Для этого нужно иметь определенную сумму в валюте и понимание того, с кем из иностранных брокеров вы готовы работать. Для чего нужно заранее изучить тонкости инвестирования. Оптимальным моментом для начала вкладывания средств в акции станет падение рынка минимум на 20%. Если вы не готовы к инвестициям за рубеж, то эксперты советуют переждать бурю, переведя свои сбережения в валюту. Если вы готовы довериться банку, то стоит открывать депозиты только в надежных финучреждениях. Во время кризиса падают цены на недвижимость. Если у вас есть определенная сумма, то можете попробовать купить квартиру у метро для последующей сдачи в аренду. Ну и наконец, эксперты советуют именно во время кризиса открывать свой бизнес. Ведь именно в этот период дешево стоят как орудия производства, так и рабочая сила. КСТАТИ



