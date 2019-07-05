ВВП на душу населения: где наше место

"Почему украинские политики, кроме АрМоВира и борьбы с коррупцией, так любят говорить о рейтинге Doing business, но не любят говорить о рейтинге стран по уровню ВВП на душу населения? – задался вопросом на своей странице в соцсети экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. - Ведь именно ВВП на душу населения показывает наиболее точно уровень благосостояния граждан страны. Поэтому в предвыборных программах партий гораздо привлекательнее смотрелись бы цели а-ля "вхождение в ТОП-50 самых экономически развитых стран" или хотя бы "увеличение ВВП в три раза".

В рейтинге МВФ ВВП на душу населения по паритету покупательной способности по результатам 2018 года Украина с показателем $9283 заняла 111-е место из 185 стран, продолжает эксперт. При этом Украина и Молдова стали двумя странами в Европе, опустившимися в рейтинге ниже 100-й позиции. А соседями Украины в рейтинге стали Иордания и Филиппины.

Для сравнения: Польша в этом рейтинге заняла 43 место ($31939), Венгрия – 44-е ($31903), Россия – 49-е ($29267), Греция – 50-е ($29123), Турция – 52-е ($27956), Казахстан – 53-е ($27550), Румыния – 54-е ($26448), Беларусь – 60-е ($20003), Китай – 74-е ($18110), Грузия – 101-е ($11485).