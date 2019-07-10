Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.20
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
28.85
USD
25.73
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
6 июля 19, 08:52
ЕС выделит почти 140 млн евро на Донбасс и на реформы
Евросоюз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Деньги будут направлены на восстановление восточных регионов Украины, внедрение необходимых реформ, на меры по борьбе с коррупцией, а также на поддержку гражданского общества и культуры

Кабинет Министров Украины одобрил четыре проекта соглашений между Украиной и ЕС по привлечению дополнительного финансирования развития социальной и экономической сферы в общем размере 137 млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Так, согласно проекту Дополнительного соглашения об увеличении финансирования мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины", Европейская комиссия увеличит финансирование проекта на 10 млн евро. Деньги будут привлечены на социальное и экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей, а также регионов граничащих с Азовским морем. Так, после подписания соответствующего Соглашения общая смета проекта составит 60 млн евро.

Согласно проекту Соглашения о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019", Европейская комиссия предоставит финансирование в размере 44 млн евро для реализации ключевых реформ в Украине. В частности, деньги будут направлены на реформирование сельского хозяйства, энергетики, государственных закупок, окружающей среды и торговли. Также соглашение создаст предпосылки для внедрения программы технического сотрудничества между Украиной и ЕС.

Согласно утвержденному проекту Соглашения "О поддержке гражданского общества и культуры" ЕС окажет помощь в размере 10 млн евро для развития учреждений культуры, привлечение общественности к участию в формировании политики и общего процесса реформирования Украины.

Также Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о финансировании "Антикоррупционной инициативы ЕС и Украины — фаза II". Согласно проекту Соглашения, Украина привлечет финансовую помощь от ЕС в сумме 22,9 млн евро для уменьшения уровня коррупции. Так, помощь Европейского Союза будет направлена на усиление независимости и эффективности антикоррупционных учреждений, улучшение управления и прозрачности на местном уровне.

Читайте также: Сенат США утвердил законопроект с $300 млн оборонительной помощи Украине

Ранее Европейский Союз выделил 29,5 млн евро на финансирование третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM, которые будут направлены на экспертное сопровождение налоговой и таможенной реформ в Украине.

А США в 2019 финансовом году предоставят Украине свыше 695 млн долларов технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.
Delo
Ещё по теме:
Полицейский, убитый под Киевом, праздновал рождение первенца
Немецкий производитель продал цементные заводы в Украине
У Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
В Кремле озвучили условия встречи Путина и Зеленского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курс валют на сегодня, 10 июля
Лента новостей