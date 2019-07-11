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Новости
Экономика и Финансы
11 июля 19, 08:58
Как мошенники атакуют клиентов ПриватБанка?
приватбанк
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Клиентам банка в Facebook обещают деньги за участие в опросе
9 июля пользователи Facebook начали получать рекламное уведомление, в котором от имени ПриватБанка им предлагают пройти опрос и получить "не менее 10 000 грн" на карту. Однако, как сообщили UBR в ПриватБанке, никакого отношения к учреждению это предложение не имеет.

"Это уже известная схема мошенничества и мы постоянно боремся с ней. Обращаемся к правоохранителям и те блокируют мошеннические ресурсы. Однако они снова и снова появляются. Сейчас сделать клон страницы на другом адресе - не проблема", - рассказали в пресс-службе банка.

В ПриватБанке отмечают, что правоохранительные органы реагируют на заявления, однако от момента обращения до блокирования ресурса проходит два-три дня. Потому в банке объясняют клиентам, что никаких опросов и викторин банк не проводит, а сотрудники колл-центра никогда не просят сообщить CVV/CVC код карты.

"К счастью, в последнее время мы почти не получаем жалоб от клиентов на такого рода ресурсы. Это свидетельствует о том, что наша разъяснительная работа приносит результаты", - заверили в Приватбанке.

Тем не менее, мошенники не останавливаются. В распространяемой сегодня версии сайта, клиентам банка предлагают пройти опрос: несколько раз выбрать предпочитаемые бренды обуви, парфюмов, одежды и т.д. После этого система якобы проводит просчет размера вознаграждения. В эксперименте журналистов он составил свыше 58 000 грн.
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