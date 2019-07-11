Зеленский подписал указ об улучшении интернета в селах

Президент Владимир Зеленский утвердил план по улучшению доступа к мобильному интернету в селах и небольших городах.

В частности, он подписал соответствующий указ, сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Указом президента утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", — отметил Гончарук на пресс-брифинге.

По его словам, это реалистичный план действий, согласованный с регулятором.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как до конца года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", — пояснил заместитель председателя Офиса президента.

Ранее сообщалось, что в июле ПАО "Укртелеком" начало подключение абонентов к широкополосному интернету в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON.