Украина - аутсайдер в рейтинге лучших стран для инвестиций

Украина заняла 49 место из 67 стран в рейтинге ведущего в мире бизнеса и технологий американского журнала CeoWorld Magazine лучших стран для инвестиций и ведения бизнеса.

По критерию экономической стабильности Украина набрала 59 баллов, в государственной политике 76, квалификация сотрудников — 59, институциональная структура — 83, образование и исследования — 85, рыночный потенциал — 40, а за открытость торговли Украина получила 70 баллов.

Малайзия стала лучшей страной в мире для инвестиций или ведения бизнеса в 2019 году. Польша взяла серебро, далее следуют Филиппины (3), Индонезия (4) и Австралия (5).

Шестое место в рейтинге получил Сингапур, за ним следуют Индия, Чехия, Испания и Таиланд. Великобритания, США, Китай и Япония заняли 16-е, 18-е, 24-е и 32-е места соответственно среди лучших стран мира для инвестиций или ведения бизнеса в 2019 году.

Рейтинг основан на 11 различных факторах, включая коррупцию, свободу (личную, торговую и денежную), рабочую силу, защиту инвесторов, инфраструктуру, налоги, качество жизни, бюрократизм и технологическую готовность. Каждая категория была одинаково оценена.

Ранее сообщалось, что Украина улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии. В этом году наша страна заняла 54-е место, а годом ранее это было 59-е место. Из постсоветских стран выше всего в рейтинге находится Литва — на 32 месте. Казахстан — на 34 месте. На 35 месте находится Эстония. Россия занимает 45 строчку.