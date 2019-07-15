5 нововведений по английскому, которые ждут абитуриентов

В Минобразовании решили серьезно заняться вопросом знания украинскими абитуриентами английского языка. Так, изменения в обучении этой дисциплины коснуться и школьников, и студентов вузов. Теперь их всех до 2023 года обяжут знать иностранный язык на уровне не ниже В1. В ином же случае - заставят проходить интенсивы по английскому. Об говорится в утвержденной Минобразования Концепции развития английского языка в университетах.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отмечает, что от уровня владения украинцев английским языком зависит экономическое развитие страны. К тому же из-за незнания иностранного языка специалисты во многих отраслях теряют потенциальные возможности.

- С неанглоязычных стран Европы (их 32) мы (Украина, - Ред.) по уровню знания английского языка находимся на 28 месте из 32. И это свидетельствует о том, что мы очень теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка. Поэтому мы утвердили в Министерстве образования и науки вместе с нашими партнерами, нам помогала Британский Совет в Украине, помогали представители высших учебных заведений, общественные организации, Концепцию развития английского языка в университетах, - рассказала Гриневич.

1. Английский станет обязательным предметом при поступлении на все специальности. При этом абитуриенты должны владеть им не ниже уровня В1. Если уровень знания английского у абитуриента ниже, он все равно сможет участвовать в конкурсном отборе. Однако, он должен будет до начала учебного года (1 сентября или 1 октября) пройти языковой интенсив, чтобы повысить уровень своего английского до уровня В1.

2. Для определения уровня владения абитуриентом английским языком при поступлении он должен будет пройти специальный “скрининговый” тест.

3. За период обучения на бакалавриате студенты должны будут улучшить знание английского хотя бы до уровня В2. Для адекватной оценки качества знания иностранного будут проводиться регулярные “скрининги знаний”. В частности, введут обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата. Аспирантов, магистров и докторов философии обяжут знать английский также на уровне не ниже В2.

4. Около 10% от общего количества часов / кредитов в университетах будут уделять изучению английского в каждом году программы. Кроме того, теперь четвертую часть (25%) факультативов будут составлять курсы по углубленному изучению этой дисциплины.

5. Часть профильных дисциплин сделают англоязычными. Для того, чтобы школьникам и студентам качественно преподавали иностранный язык уровень подготовки преподавателей английского периодически будут проверять.

В Министерстве образования и науки планируют улучшить уровень английского абитуриентов до уровня В1 до 2023 года.

СПРАВКА

В 2019 году участие в тестировании по английскому языку приняли 91 277 человек, что составляет 95% от общего количества зарегистрированных (96 188 выпускников). Из них ВНО по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов.