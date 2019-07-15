НБУ назвал банки, где хранят свои деньги богачи

Национальный банк Украины назвал банки, в которых предпочитают хранить свои вклады богатые украинцы.





Как оказалось, наиболее состоятельные граждане нашей страны хранят свои средства в пяти банках.





Об этом сообщается на сайте регулятора.





По данным центробанка, на 1 июня 2019 года наибольшие суммы вкладов физлиц были в таких банках:





- ПриватБанке — 182,2 млрд грн,

- Альфа-Банк — 33,5 млрд грн,

- Райффайзен Банк Аваль — 27 млрд грн,

- Укрэксимбанк — 26,6 млрд грн,

- Укргазбанк — 22,9 млрд грн.





Наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс грн:





- ПриватБанк — 38 тыс,

- Альфа-Банк — 7,3 тыс,

- Укрэксимбанк — 7 тыс,

- Райффайзен Банк Аваль — 6,5 тыс,

- УкрСиббанка — 6,4 тыс.



