НБУ назвал банки, где хранят свои деньги богачи

Национальный банк Украины назвал банки, в которых предпочитают хранить свои вклады богатые украинцы.
Как оказалось, наиболее состоятельные граждане нашей страны хранят свои средства в пяти банках.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным центробанка, на 1 июня 2019 года наибольшие суммы вкладов физлиц были в таких банках:
- ПриватБанке — 182,2 млрд грн,
- Альфа-Банк — 33,5 млрд грн,
- Райффайзен Банк Аваль — 27 млрд грн,
- Укрэксимбанк — 26,6 млрд грн,
- Укргазбанк — 22,9 млрд грн.
Наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс грн:
- ПриватБанк — 38 тыс,
- Альфа-Банк — 7,3 тыс,
- Укрэксимбанк — 7 тыс,
- Райффайзен Банк Аваль — 6,5 тыс,
- УкрСиббанка — 6,4 тыс.