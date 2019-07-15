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Экономика и Финансы
15 июля 19, 19:15
НБУ назвал банки, где хранят свои деньги богачи
богас
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Наиболее состоятельные граждане нашей страны хранят свои средства в пяти банках
Национальный банк Украины назвал банки, в которых предпочитают хранить свои вклады богатые украинцы. 

Как оказалось, наиболее состоятельные граждане нашей страны хранят свои средства в пяти банках.

Об этом сообщается на сайте регулятора. 

По данным центробанка, на 1 июня 2019 года наибольшие суммы вкладов физлиц были в таких банках: 

- ПриватБанке — 182,2 млрд грн, 
- Альфа-Банк — 33,5 млрд грн, 
- Райффайзен Банк Аваль — 27 млрд грн, 
- Укрэксимбанк — 26,6 млрд грн,
- Укргазбанк — 22,9 млрд грн.  

Наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс грн: 

- ПриватБанк — 38 тыс, 
- Альфа-Банк — 7,3 тыс, 
- Укрэксимбанк — 7 тыс, 
- Райффайзен Банк Аваль — 6,5 тыс,
- УкрСиббанка — 6,4 тыс. 


Источник: http://dengi.ua
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