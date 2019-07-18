Черкасский аэропорт начал подготовку к сертификации. ФОТО

В Черкасском аэропорту начали подготовку к сертификации аэродрома: сейчас проходят работы по восстановлению маркировки перрона, аэродромной разметки на рулевой дорожке и стоянке воздушных судов.

Об этом со ссылкой на блогера и сотрудника аэропорта Валерия Мироненко сообщает ЦТС.

Указано, что для выполнения работ предприятие приобрело за собственные средства технику для очистки перрона и нанесение разметки, что позволит поддерживать в надлежащем состоянии маркировку все время, и не заказывать эти услуги у сторонних организаций.

По словам Мироненко, следующим этапом будет завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая стартует через несколько недель, и ее сертификация под воздушные суда класса Airbus и Boeing.

Планируется, что в этом году Черкасский аэропорт впервые в своей истории примет Boeing 737. Рейс будет техническим — для проверки взлетной полосы.

Ранее сообщалось, что начать полеты из аэропорта Черкассы уже в конце 2019 года может авиакомпания SkyUp.

Также сообщалось, что в правительстве передумали строить новый аэропорт неподалеку от Днепра. Зато там решили реконструировать старый аэропорт.

Напомним, регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом отменили менее чем через 2 месяца после его торжественного открытия.