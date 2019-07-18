Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
29.28
USD
26.06
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
16 июля 19, 09:55
Черкасский аэропорт начал подготовку к сертификации. ФОТО
Черкасский аэропорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В частности, аэродром готовят для сертификации под воздушные суда класса Airbus и Boeing

В Черкасском аэропорту начали подготовку к сертификации аэродрома: сейчас проходят работы по восстановлению маркировки перрона, аэродромной разметки на рулевой дорожке и стоянке воздушных судов.

Об этом со ссылкой на блогера и сотрудника аэропорта Валерия Мироненко сообщает ЦТС.

Указано, что для выполнения работ предприятие приобрело за собственные средства технику для очистки перрона и нанесение разметки, что позволит поддерживать в надлежащем состоянии маркировку все время, и не заказывать эти услуги у сторонних организаций.

По словам Мироненко, следующим этапом будет завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая стартует через несколько недель, и ее сертификация под воздушные суда класса Airbus и Boeing.

Планируется, что в этом году Черкасский аэропорт впервые в своей истории примет Boeing 737. Рейс будет техническим — для проверки взлетной полосы.

Ранее сообщалось, что начать полеты из аэропорта Черкассы уже в конце 2019 года может авиакомпания SkyUp.

Также сообщалось, что в правительстве передумали строить новый аэропорт неподалеку от Днепра. Зато там решили реконструировать старый аэропорт.

Напомним, регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом отменили менее чем через 2 месяца после его торжественного открытия.
Delo
Ещё по теме:
В Беларуси собирают подписи за выход из Таможенного союза
Гуманитарную помощь от РФ не пропустят без Красного Креста
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Президент хочет ввести нулевые тарифы для тех, кому за 70
noimageСколько будет стоить газ для населения по регионам - карта
Лента новостей