Банковские счета переведут на новый международный стандарт

Национальный банк Украины подготовил памятку для клиентов банков в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Информация для клиентов банков:

- с 5 августа 2019 смогут получать от банка информацию об изменении действующего счета по стандарту IBAN для информирования своих контрагентов и указания в расчетных документах. В то же время изменение действующего номера счета по стандарту IBAN не приводит к изменению положений договора (договора банковского счета / расчетно-кассового обслуживания / банковского вклада и т.п.);

- с 5 августа 2019 до 31 октября 2019 в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты “Код банка“ и “Счет“ в любых вариациях. В документах на перевод средств в реквизитах плательщика / получателя могут заполнять как пару реквизитов (номер счета плательщика / получателя и код банка плательщика / получателя), так и номер счета плательщика / получателя только по стандарту IBAN. В случае заполнения номера счета плательщика / получателя по стандарту IBAN в реквизите “Код банка плательщика / получателя“ указывать ноль;

- с 1 ноября 2019 в реквизите расчетного документа “Счет“ должны указывать номер счета плательщика / получателя только по стандарту IBAN.



В то же время банки Украины:



- открывать счета (текущие, вкладные (депозитные), счета условного хранения (эскроу) в соответствии с требованиями стандарта IBAN;

- обеспечивать формирование выписки по счету клиента с даты открытия счета и суммы входящего остатка по действующему счету к изменению счета по стандарту IBAN ( “история счета“) с последующим подтверждением операций на любую дату после изменения действующего счета клиента в соответствии со стандартом IBAN;

- выполнять документы об аресте средств / принудительное списание / взыскание средств независимо от номера счета, указанного в этих документах (действующий счет к изменению по стандарту IBAN / по стандарту IBAN).

- с 5 августа 2019 до 31 октября 2019:принимать к исполнению документы на перевод средств / зачислять средства на счет получателя по реквизитам, вариации заполнения которых выбрал клиент-плательщик;

- сообщать контролирующие органы об изменении действующих счетов клиентов-субъектов хозяйствования по стандарту IBAN,

- подадут (без заявлений клиентов) в органы Пенсионного фонда Украины / органов социальной защиты населения перечень счетов по стандарту IBAN.

Напомним, наиболее состоятельные граждане нашей страны хранят свои средства в пяти банках.