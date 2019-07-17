Сколько будет стоить газ для населения по регионам - карта

Нафтогаз снизил цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4905,675 грн/тыс. куб. м без НДС. Розничные цены на газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разными. Об этом говорится на странице Facebook консультационного центра ГазПравда.





Как отмечают в центре, стоимость газа будет зависеть, в частности от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.





"Самую высокую розничную цену за газ уже традиционно придется заплатить потребителям, которых обслуживают: ПАО Николаевгаз - 7099, 21 грн/тыс. куб. м, ООО Газовик (Винницкая обл.) - 7094,89 грн/тыс. куб. м, ОАО Ривнегаз - 7093,21 грн/тыс. куб. м", - говорится в сообщении.













Напомним, Нафтогаз снизил цену газа для населения в июле на 648 грн за тысячу кубометров. Это уже второе подряд снижение стоимости газа для населения. В июне стоимость газа была снижена на 7,3% по сравнению с маем – до 5553,89 грн за тысячу кубов (без НДС и транспортных расходов).





В июне Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа, по которой Нафтогаз продает голубое топливо населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ).



