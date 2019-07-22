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Экономика и Финансы
18 июля 19, 18:33
Украина расследует импорт товаров из трех стран
импорт
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Комиссия проведет расследование импорта спичек и колесных дисков из России, Беларуси и Китая.

Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование и пересмотреть антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину ряда товаров происхождением из России, Беларуси и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Проведенное ведомством исследование показало, что в период 2016-2018 годов объем импорта спичек из РФ и Белоруссии вырос в абсолютных показателях на 1,19%. Доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,41%, а относительно производства - на 3,42%.

Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году - более 3 миллионов долларов, уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, для Беларуси - 22,5%.

Согласно исследованию, с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2018 года произошел рост импорта алюминиевых колесных дисков из Китая и России в абсолютных показателях соответственно на 175,6% и 16,9%, а относительно производства - на 240,3% и 44,3%. 

Относительно потребления импорт колесных дисков из Китая вырос на 28,1%, из РФ - сократился на 45,7%. Общая стоимость импорта этой продукции из Китая и РФ в 2018 году составила почти 7 миллионов долларов.

Уровень демпинговой маржи для Китая - 40,65%, для России - 23,42%.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила "дыру" во внешней торговле. По данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли товарами Украины выросло на 27% до $2,63 млрд.
bigmir.net
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