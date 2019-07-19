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Экономика и Финансы
19 июля 19, 18:24
Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог
Зеленский
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В Офисе Президента хотят привлечь к строительству главных дорог мировые компании, а "Укравтодор" лишить контролирующей функции, отдав ее международным аудиторам.

В Офисе Президента хотят привлечь к строительству главных дорог мировые компании, а "Укравтодор" лишить контролирующей функции, отдав ее международным аудиторам.

По результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуры Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развития сети качественных дорог, формирования благоприятных условий для бизнеса", - сказано в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк рассказал о проекте реформы "Укравтодора", согласно которому эта структура будет лишена контролирующих функций. Вместо "Укравтодора" качество дорог должна будет мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом, сказал он.

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будет реформировать", - предложил Зеленский.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Участники совещания отдельно обсудили меры по обеспечению безопасности движения на дорогах. В совещании также приняли участие представители "Укравтодора" и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
censor.net.ua
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