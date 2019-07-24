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Экономика и Финансы
23 июля 19, 13:37
Нафтогаз выполнил требование Кабмина по дивидендам
нафтогаз
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После размещения евробондов на миллиард долларов компания выплатила в бюджет 8,2 миллиардов гривен дивидендов

Нафтогаз дополнительно выплатил в госбюджет около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, всего компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018, как и требовало правительство. 

"Нафтогаз завершил выплату дивидендов за прошлый год - эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальную защиту и развитие инфраструктуры", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. 

Ранее сообщалось, что суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству. Окружной административный суд Киева разрешил Нафтогазу не выплачивать 90% своей прибыли за 2018 год государству.
bigmir.net
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