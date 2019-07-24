Нафтогаз выполнил требование Кабмина по дивидендам

Нафтогаз дополнительно выплатил в госбюджет около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, всего компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018, как и требовало правительство.

"Нафтогаз завершил выплату дивидендов за прошлый год - эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальную защиту и развитие инфраструктуры", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству. Окружной административный суд Киева разрешил Нафтогазу не выплачивать 90% своей прибыли за 2018 год государству.

