Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.64
USD
25.63
RUB
0.41
EUR
28.40
USD
25.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
23 июля 19, 18:09
В Минобразования назвали ТОП-10 вузов и специальностей
студенты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами

В этом году самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, больше всего абитуриентов хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Отмечается, что самая многочисленная категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения, они подали в вузы 831 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием закончился вчера, 22 июля 2019 года, в 18:00.

ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений, по данным Минобразования, выглядит так:


- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 412 заявлений;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 078;
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35 242;
- НУ "Львовская политехника" - 29 939;
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 233;
- Национальный авиационный университет - 22 324;
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 19 379;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18 686;
- Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 925;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672.

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, по данным Минобразования:


- Филология - 65 419;
- Право - 65 077;
- Менеджмент - 50 207;
- Компьютерные науки - 39 376;
- Среднее образование - 35 605;
- Журналистика - 30 247;
- Экономика - 28 178;
- Инженерия программного обеспечения - 27 217;
- Психология - 25 680;
- Медицина - 25 288.

19 июля сообщалось, что в этом году Минобразования увеличило количество бюджетных мест в вузах.
liga.net
Ещё по теме:
Погода на выходные в Украине резко испортится
Погода в Украине: страну накроют проливные дожди
Uber в США ввел услугу молчаливого водителя
UberShuttle: перевозчик или альтернатива маршруткам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МВФ дал новый прогноз по курсу гривни до 2024 года
Лента новостей