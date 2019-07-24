МВФ дал новый прогноз по курсу гривни до 2024 года





Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривни к доллару на период до 2024 года.





Об этом следует из материалов к июльскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).





Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:





2019 год — 28,68 грн/доллар;





2020 год — 29,96 грн/доллар;





2021 год — 30,55 грн/доллар;





2022 год — 31,01 грн/доллар;





2023 год — 31,47 грн/доллар;





2024 год — 31,94 грн/доллар.





Напомним, в государственном бюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.





В свою очередь, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. По данным опроса НБУ, до 55,1% выросла доля респондентов, ожидающая, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в I квартале 2019 года — 42,1%).





Как сообщалось, в октябре 2018 года Международный валютный фонд в своих расчетах исходил из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2019 году — 28,66 грн/доллар и в 2020 году — 29,92 грн/доллар.





Также стало известно, что в мае 2019 года индекс потребительских настроений в Украине составил 82,8, что на 11,2 пунктов больше, чем в апреле.











