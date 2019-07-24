Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.64
USD
25.63
RUB
0.41
EUR
28.40
USD
25.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
24 июля 19, 12:29
МВФ дал новый прогноз по курсу гривни до 2024 года
курс гривны
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Международный валютный фонд повысил ожидаемый курс гривны к доллару на ближайшие пять лет
МВФ дал новый прогноз по курсу гривни до 2024 года

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривни к доллару на период до 2024 года.

Об этом следует из материалов к июльскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 год — 28,68 грн/доллар;

2020 год — 29,96 грн/доллар;

2021 год — 30,55 грн/доллар;

2022 год — 31,01 грн/доллар;

2023 год — 31,47 грн/доллар;

2024 год — 31,94 грн/доллар.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

В свою очередь, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. По данным опроса НБУ, до 55,1% выросла доля респондентов, ожидающая, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в I квартале 2019 года — 42,1%).

Как сообщалось, в октябре 2018 года Международный валютный фонд в своих расчетах исходил из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2019 году — 28,66 грн/доллар и в 2020 году — 29,92 грн/доллар.

Также стало известно, что в мае 2019 года индекс потребительских настроений в Украине составил 82,8, что на 11,2 пунктов больше, чем в апреле.
Delo
Ещё по теме:
Курс валют от НБУ: гривня сохраняет свои позиции
Нацбанк установил официальный курс гривни
Как будет падать курс гривны в ближайшие три года?
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Минобразования назвали ТОП-10 вузов и специальностей
Лента новостей