С октября украинцы не смогут расплачиваться мелкими монетами

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод выступил с важным заявлением.

"С 1 октября мы больше не сможем использовать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью", - сказал Холод.

Он также призвал не паниковать, так как эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет: до 30 сентября 2020 года - во всех отделениях украинских банков.

Раньше сообщалось о том, что гривна установила новый рекорд. А также доллар в обменниках приблизился к психологической отметке