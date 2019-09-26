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Экономика и Финансы
26 сентября 19, 13:04
С октября украинцы не смогут расплачиваться мелкими монетами
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Замглавы НБУ выступил с важным заявлением

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод выступил с важным заявлением.

"С 1 октября мы больше не сможем использовать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью", - сказал Холод.

Он также призвал не паниковать, так как эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет: до 30 сентября 2020 года - во всех отделениях украинских банков.

Раньше сообщалось о том, что гривна установила новый рекорд. А также доллар в обменниках приблизился к психологической отметке
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