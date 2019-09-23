Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичменте). Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Возвращено с подписью президента", - сказано в карточке законопроекта.

Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого создается временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 337 голосами.