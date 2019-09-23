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Экономика и Финансы
23 сентября 19, 12:43
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Владимир Зеленский
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Закон описывает процедуру отстранения президента от власти

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичменте). Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Возвращено с подписью президента", - сказано в карточке законопроекта.

Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого создается временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 337 голосами.

10 сентября Верховная Рада приняла закон об импичменте, проведя голосования за первое и второе чтения в течение 10 минут. Ряд фракций высказал недовольство процедурой принятия. Против закона проголосовали фракции Голос и ЕС. 11 сентября законопроект об импичменте был заблокирован. 18 сентября Рада разблокировала подписание закона об импичменте.
liga.net
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