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Новости
Экономика и Финансы
23 сентября 19, 14:25
Зеленский обсудил тему "ПриватБанка" с миссией МВФ
Зеленский
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Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, - Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с миссией Международного валютного фонда ситуацию, которая сложилась вокруг "ПриватБанка".

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Президент заверил миссию, что менее чем за месяц работы новой Верховной Рады Украины были приняты ряд законопроектов, которые направлены на финансовую сферу страны. Речь шла о детенизации экономики, реформировании "финансов" и о борьбе с коррупционной составляющей. 

Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе, – сказал Зеленский.

Кроме того, президент уточнил, что совместная работа с МВФ - это доказательство того, что иностранные инвесторы могут доверять Украине, а, соответственно, приходить в нашу страну и вкладывать средства.
dengi.ua
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