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Новости
Экономика и Финансы
23 сентября 19, 17:12
МАУ устроила масштабную распродажу билетов в Европу
МАУ
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Улететь можно из Киева и других городов страны.

Авиакомпания МАУ объявила о глобальной распродаже на билеты из Украины в Европу. Акция будет действовать с 1 ноября по 15 декабря текущего года.

Об этом сообщает A vianews.

Куда можно улететь дешевле? Среди основных направлений:

Рим, 
Милан,
Венеция, 
Мадрид,
Берлин, 
Франкфурт,
Мюнхен, 
Дюссельдорф, 
Прага, 
Рига, 
Стокгольм, 
Хельсинки. 

Скидка на билет можно получить с помощью промокода SCMG83BF. 

Он распространяется на билеты в самолеты эконом-класса, а также багаж Economy Standard и Economy Premium. 



На билеты бизнес-класса данный промокод не действует. 

Напомним, Ryanair снизил цены на рейсы из Одессы в Польшу. 

Смотри также - Как купить дешевые авиабилеты. Лайфхаки:
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