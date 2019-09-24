Авиакомпания МАУ объявила о глобальной распродаже на билеты из Украины в Европу. Акция будет действовать с 1 ноября по 15 декабря текущего года.
Об этом сообщает A vianews.
Куда можно улететь дешевле? Среди основных направлений:
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Новости Экономика и Финансы
23 сентября 19, 17:12
МАУ устроила масштабную распродажу билетов в Европу
Авиакомпания МАУ объявила о глобальной распродаже на билеты из Украины в Европу. Акция будет действовать с 1 ноября по 15 декабря текущего года.
Об этом сообщает A vianews.
Куда можно улететь дешевле? Среди основных направлений:
Рим,
Милан,
Венеция,
Мадрид,
Берлин,
Франкфурт,
Мюнхен,
Дюссельдорф,
Прага,
Рига,
Стокгольм,
Хельсинки.
Скидка на билет можно получить с помощью промокода SCMG83BF.
Он распространяется на билеты в самолеты эконом-класса, а также багаж Economy Standard и Economy Premium.
На билеты бизнес-класса данный промокод не действует.
Напомним, Ryanair снизил цены на рейсы из Одессы в Польшу.
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