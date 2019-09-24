МАУ устроила масштабную распродажу билетов в Европу

Авиакомпания МАУ объявила о глобальной распродаже на билеты из Украины в Европу. Акция будет действовать с 1 ноября по 15 декабря текущего года.

Об этом сообщает A vianews.

Куда можно улететь дешевле? Среди основных направлений:

Рим,

Милан,

Венеция,

Мадрид,

Берлин,

Франкфурт,

Мюнхен,

Дюссельдорф,

Прага,

Рига,

Стокгольм,

Хельсинки.





Скидка на билет можно получить с помощью промокода SCMG83BF.





Он распространяется на билеты в самолеты эконом-класса, а также багаж Economy Standard и Economy Premium.













На билеты бизнес-класса данный промокод не действует.





Напомним, Ryanair снизил цены на рейсы из Одессы в Польшу.





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