Глава Минобразования зарабатывает в 2 р. меньше тракториста

Глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что получает заработную плату в два раза меньше тракториста.

Об этом сообщает Украинская правда.

Во время встречи с представителем аграрного бизнеса, который также инвестирует в образование, она узнала, что в летний сезон трактористы зарабатывает 70-80 тысяч гривен.

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Причиной такой высокого оклада является то, что в стране наблюдается дефицит технических кадров.

Новосад отметила, что данная зарплата превышает ее в два раза.

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То есть, новый министр образования, по ее словам, зарабатывает около 35-40 тысяч гривен.

Напомним, сколько в августе заработали Зеленский и его команда.



