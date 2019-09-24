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Новости
Экономика и Финансы
24 сентября 19, 10:49
Глава Минобразования зарабатывает в 2 р. меньше тракториста
Анна Новосад
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Новосад зарабатывает 35-40 тыс грн.

Глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что получает заработную плату в два раза меньше тракториста.

Об этом сообщает Украинская правда.

Во время встречи с представителем аграрного бизнеса, который также инвестирует в образование, она узнала, что в летний сезон трактористы зарабатывает 70-80 тысяч гривен. 

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Причиной такой высокого оклада является то, что в стране наблюдается дефицит технических кадров. 

Новосад отметила, что данная зарплата превышает ее в два раза. 

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То есть, новый министр образования, по ее словам, зарабатывает около 35-40 тысяч гривен. 

Напомним, сколько в августе заработали Зеленский и его команда.
dengi.ua
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