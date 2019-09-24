Штрафы за перегрузку фур пойдут на ремонт дорог

Перегруженные фуры разрушают дороги, из-за чего, каким бы ни был их ремонт, эффективным он не будет. Но как ни странно, теперь перегруженные фуры наоборот поспособствуют появлению новых дорог.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому половина средств от штрафов за перегрузку грузовых авто пойдет в Дорожный фонд.

Об этом говорится на официальном сайте главы страны.

Соответствующий закон № 74-IX позволит увеличить инвестиции в дороги и повысить безопасность на дорогах Украины, - сообщает пресс-служба президента.

