Тенденция “гривня вверх”: кто-то рад, кто-то – не очень

Ни недели без рекорда.. Устойчивая тенденция к ревальвации национальной валюты сохранилась. Еще несколько недель назад украинцы радовались, что гривня укрепилась до показателей "с июня прошлого года", "за последние два года", "два с половиной", "три", и вот теперь - "почти три с половиной!". Уже несколько месяцев подряд мы с коллегами "штампуем" заголовки вроде "доллар опустился ниже психологической отметки в 27... 26... 25 гривень". Кажется, и до очередного рубежа в 24 недалеко...

На первый взгляд, это не может не радовать. Ведь большинство из нас, наверное, мысленно все еще подсчитывают свои доходы в "твердой" валюте. Например, - когда доллар "был по 28" - 10 тысяч гривень средней украинской зарплаты с помощью калькулятора превращались в... примерно 357 «зеленых». А когда за него просят «всего» 24,40, это же уже - почти 410! 50 долларов просто так "заработали"!

Правда, в экспертной среде энтузиазм разделяют далеко не все. Кто-то говорит, что процесс ревальвации гривны вполне объективный, связанный со стабилизацией экономической ситуации в государстве, благоприятной конъюнктурой для отечественных экспортеров, активным привлечением средств нерезидентов (иностранных компаний и физлиц-предпринимателей, зарегистрированных за пределами Украины) благодаря рекордным размещениям облигаций внутреннего государственного займа. "На руку" гривне, мол, и фактор политической стабильности, и то, что люди поверили в лучший завтрашний день.

Другие же специалисты предостерегают: национальную валюту укрепляют искусственно - с тем, чтобы снова "наловить рыбки в мутной воде", оставив "с носом" и граждан, и государство. Потому что чем сильнее сжимать дефляционную пружину, тем быстрее она потом выстреливает и тем больнее бьет по лбу. А кому? Прежде всего, честному бизнесу (нечестный знает с десяток относительно законных способов "отбить" потерянное и еще сотню - незаконных), и обычным гражданам, которые потеряют первыми. Кто из комментаторов прав, покажет только время, потому что в украинских условиях экономика - наука (если вообще наука, а не гадание на кофейной гуще) крайне неточная. Но задуматься над аргументами специалистов - не лишне.

Последняя декада сентября: гривня - "полет нормальный"

По итогам прошедшей недели Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 23 сентября на уровне 24 гривни 43 копейки за доллар. Официальный курс евро - 26,94. В понедельник тенденция к усилению отечественной валюты сохранилась. Ведь на межбанковский рынок традиционно для последних месяцев зашла валютная выручка от иностранцев, которые ждут вторника, когда, как правило, Минфин проводит аукционы по размещению одних из самых прибыльных в мире (к сожалению, в основном, только благодаря субъективным факторам, например высокой ставке рефинансирования НБУ) ценных бумаг - украинских ОВГЗ. Как следствие, на первых на этой неделе торгах на межбанке предложение валюты превысило спрос. Доллар покупали в среднем за 24 гривни 30 копеек, продавали - по 24,32. На укрепление гривн "играют" и наши импортеры, поскольку стремятся купить валюту можно дешевле. При этом экспортеры, естественно, заинтересованы в обратной тенденции - падении курса национальной валюты, чтобы как можно больше получить за вырученные на международных рынках евро и доллары. Но "придерживать" валютную выручку удается не всем, ведь оборотных средств, как правило, не хватает. К примеру, на результаты торгов в понедельник, среди прочего, повлияло и начало периода уплаты налогов и начисления заработной платы. Поэтому пока "побеждают" импортеры - ревальвация гривни продолжается. Несмотря на то, что Нацбанк пытается сглаживать слишком резкое проседание американского "зеленого" и активно выкупает валюту. К примеру, на прошлой неделе регулятор купил на межбанковском рынке 270 миллионов долларов. А с начала года чистое пополнение международных резервов составило 3,56 миллиарда долларов!

“Плюсы” и “минусы” крепкой гривни для государства и бизнеса

Государство, казалось бы, должно быть заинтересовано в ревальвации своей валюты. Крепкая гривня выгодна с точки зрения сохранения макрофинансовой стабильности, доверия со стороны общества и инвесторов, а также учитывая пиковые выплаты по внешним займам, которые приходятся на нынешний и следующий годы. Чем дешевле доллар, тем меньше Украина тратит для расчетов с кредиторами. Но этот положительный эффект "относителен" - говорят эксперты. Потому что из-за значительно повышенной, чем прогнозировалось, стоимости гривни, Украина недополучает десятки миллиардов гривень поступлений в госказну - прежде всего, от таможни (пошлины, акцизы, НДС на импорт). Ведь все таможенные платежи и сборы исчисляются в валюте. А разница между заложенным в бюджете (29,4 гривни за доллар на конец года) и реальным курсом пока превышает 15%. Даже если гривня к декабрю и потеряет в цене, ситуацию это уже не исправит. Ведь, по данным Счетной палаты, только с января по август бюджет ввиду укрепления гривни потерял более 9,2 миллиарда гривень доходов. К концу года эта сумма возрастет. По самым оптимистичным прогнозам, если удастся частично компенсировать потери за счет увеличения других платежей (пока на 5% перевыполняется план поступлений от налогов на доходы физических лиц и на прибыль, с 1 июля действуют новые акцизы на табак, увеличились отчисления от деятельности НБУ и т.д.), крепкая гривня будет "стоить" государственной казне не менее 15-20 миллиардов гривень. Это в дополнение к уже предусмотренному в бюджете дефициту в 9 миллиардов. И "незапланированной" потере части других поступлений.

Не забывайте и о потерях украинских экспортеров. Чем дешевле валюта, тем меньше оборотных средств у них, тем меньше могут вкладывать в развитие производства. Из-за крепкой гривни снижается уровень конкурентоспособности их продукции за рубежом (низкая себестоимость во многих отраслях служит одним из главных наших преимуществ). Если же ценовая ситуация на основных экспортных рынках (в частности, на агропродукцию, руду и металлы) ухудшится, то некоторые эксперты предвидят, что ориентированные на экспорт производства вообще начнут частично сворачивать, а владельцы будут вынуждены прибегать к дополнительным мерам для самосбережения - уменьшать размер оплаты труда или сокращать рабочую неделю.

Но главный риск, по мнению экономистов, все же связан с вероятностью стремительного падения курса национальной валюты вследствие разжимания "дефляционной пружины", умышленных спекулятивных действий и связанной с этим паники - как уже не раз бывало в новейшей украинской истории.

Основные риски: "неоправданно прибыльные" ОВГЗ и мировой финансовый кризис

Интерес к украинским ценным бумагам не падает. ОВГЗ новых эмиссий раскупают, как горячие пирожки. И поскольку купить эти ценные бумаги можно только в гривнях (а валютные - в гривневом эквиваленте), желающие их приобрести, к вторничным торгам, как правило, начинают готовиться заранее - с середины предыдущей недели, пытаясь сбыть как можно больше валюты. Это, соответственно, оказывает давление на курс евро и доллара.

А в результате - государство существенно переплачивает по этим займам (15-17% годовых, а до снижения учетной ставки НБУ занимали и под 18-20%). Сейчас это напоминает финансовую пирамиду, ведь за прежние займы удается рассчитываться только с помощью новой эмиссии ОВГЗ. Например, эксперты напоминают, что к началу года задолженность нашего государства перед нерезидентами по этому виду ценных бумаг составила "скромные" 9 миллиардов гривень. Сейчас - 92 миллиарда! Еще сотни миллиардов Минфин одолжил у коммерческих и госбанков, а также у украинских физических и юридических лиц. Активно продает свои прибыльные сертификаты и Национальный банк, таким образом "связывая" часть денег, имеющихся в распоряжении коммерческих банков. Поэтому те "воздерживаются" от приобретения валюты, на чем хотели бы заработать при других обстоятельствах.

Но рано или поздно ситуация может измениться - получив расчет за предыдущие вложения, владельцы ОВГЗ не захотят покупать новые и выведут деньги за пределы страны. И это может произойти уже вскоре: погашение значительной части размещенных ранее облигаций приходится на октябрь-ноябрь. Поэтому не исключено, что уже через месяц-полтора некоторые из инвесторов попытаются обменять выплаченные Минфином гривни на доллары и вывести за границу. Причин может быть несколько - в частности, снижение "привлекательности" наших ценных бумаг, поскольку Нацбанк уже заявил о курсе на постепенное снижение учетной ставки (до 8% к концу 2021 г.), а правительство хочет еще быстрее. Может проявиться и снижение уровня доверия к украинской экономике из-за усиления российской агрессии в Донбассе. А еще - все чаще зарубежные и отечественные эксперты говорят об угрозе новой волны мирового экономического кризиса.

Борис Кушнирук

Дальнейшая стабильность национальной валюты напрямую связана с ситуацией на мировых сырьевых рынках. А та, в свою очередь, во многом зависит от мировых экономических тенденций - стабильное, пусть и не стремительное развитие, или стагнация... Как показывает опыт, при негативном сценарии под самый сильный удар попадают именно страны с сырьевой экономикой. Среди них, к сожалению, и Украина. "Если цены на сырьевые товары на мировых рынках упадут и экспортная выручка начнет снижаться, это сразу же обвалит внутренний рынок. К тому же нерезиденты вместо начнут не покпать, а выводить средства с гривневых облигаций, что сразу же приведет к стремительному обесценивания нацвалюты", – поясняет председатель Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

При таких обстоятельствах, по мнению экономистов-пессимистов (или реалистов - покажет время) доллар быстро отвоюет утраченное - точнее, гривня потеряет еще больше, опустившись до показателя в 30 и более гривень за доллар ...

Анна Деревянко

А вот в бизнес-среде настроены более оптимистично. Там рассчитывают, что прогноз Минфина, который, по словам главы ведомства Оксаны Маркаровой, лег в основу проекта Госбюджета-2020 (курс на конец следующего года 28,2 гривни за 1 доллар), сбудется. Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики". "При планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 гривень за доллар. По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепляться", - прокомментировала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко. По результатам исследования, в рамках которого в августе опрошено более 100 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА, на развитие бизнеса в Украине в следующем году рассчитывают 77% опрошенных, при этом 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

Владислав Обух, Київ Источник: www.ukrinform.ru