Курс валют на 26 сентября: гривна снова обновила рекорд

Национальный банк Украины на четверг, 26 сентября, повысил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на девять копеек – до 24,12 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 25 сентября.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году.

Предыдущий минимум был обновлен 25 сентября – 2420,9491 гривен за 100 долларов.

Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2412,0199 гривны (-8,9292);

– 100 евро – 2648,8803 гривны (-14,8900).

Напомним, на среду, 25 сентября, Нацбанк укрепил гривну почти на 12 копеек – до 24,20 гривен за доллар.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки – до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке упал также на три копейки – 24,17 гривен за доллар.

Напомним, наличный курс доллара продолжает стремительно снижаться в обменниках.

Так, в среду, 25 сентября, он понизился на 7,77 копеек до 24,3319 UAH/USD, курс покупки – на 9,06 копеек – до 23,9942 UAH/USD.

