Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.62
RUB
0.38
EUR
26.48
USD
24.20
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
26 сентября 19, 09:06
Курс валют на 26 сентября: гривна снова обновила рекорд
нацбанк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская национальная валюта опять обновила более чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара.

Национальный банк Украины на четверг, 26 сентября, повысил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на девять копеек – до 24,12 гривен за доллар. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 25 сентября.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году.

Предыдущий минимум был обновлен 25 сентября – 2420,9491 гривен за 100 долларов. 

Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов. 

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2412,0199 гривны (-8,9292);

– 100 евро – 2648,8803 гривны (-14,8900). 

Напомним, на среду, 25 сентября, Нацбанк укрепил гривну почти на 12 копеек – до 24,20 гривен за доллар.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки – до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке упал также на три копейки – 24,17 гривен за доллар. 

Напомним, наличный курс доллара продолжает стремительно снижаться в обменниках. 

Так, в среду, 25 сентября, он понизился на 7,77 копеек до 24,3319 UAH/USD, курс покупки – на 9,06 копеек – до 23,9942 UAH/USD.
bigmir.net
Ещё по теме:
Путин опозорился на хоккее, рухнув на ковер. ВИДЕО
Нацбанк немного опустил гривну: Курс валют на 21 июня
Доллар дешевеет: стоит ли ожидать девальвации гривны осенью
Курс валют в Украине: доллар стремительно дорожает
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Доллар подешевел до 24 грн. Покупать или бежать продавать?
Лента новостей