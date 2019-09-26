Доллар подешевел до 24 грн. Покупать или бежать продавать?

Цена доллара в Украине приблизилась к отметке 24 грн. Вчера, 25 сентября, межбанк закрылся на уровне 24,2 (продажа), на наличном рынке - доллар покупали в среднем по 23,97, продавали на 30-40 копеек дороже. Последний раз американская валюта так дешево стоила в Украине в самом начале 2016 года.





Что происходит? Почему гривна до сих пор не девальвирует, как обычно происходит осенью? И нужно ли бежать в обменник за дешевым долларом?





LIGA.net спросила совета у известных украинских банкиров и финансистов.





Скоро октябрь, а доллар не дорожает. Что происходит?





Новая волна снижения курса доллара имеет уже привычное для этого года объяснение. После двухмесячного перерыва в Украину вернулись иностранные инвесторы, которые снова вкладываются в долги украинского правительства. Это первая крупная покупка гособлигаций иностранцами при премьерстве Алексея Гончарука, и, вероятно, не последняя, предполагают опрошенные финансисты.





Вчера Министерство финансов привлекло рекордную сумму от размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ - долг правительства, с помощью которого Минфин финансирует дефицит бюджета): в бюджет поступило 13,2 млрд грн, из них 12,9 млрд – от продажи пятилетних облигаций.





Большую часть бумаг взяли на себя иностранные инвесторы, говорят собеседники в инвесткомпании и банке с иностранным капиталом. Пятилетние ОВГЗ – самый привлекательный для них вариант: таким образом они гарантируют себе доход в 14,75% годовых (одна из самых высоких ставок в мире) на следующие пять лет.





Минфин продает такие бумаги относительно редко – раз в месяц, поэтому иностранцы начали готовиться к аукциону (состоялся 24 сентября) еще на прошлой неделе, рассказали два собеседника LIGA.net в банке с иностранным капиталом и крупной инвесткомпании.





"Подготовка" означает продажу валюты (нерезиденты продают ее в Украине, чтобы купить облигации за гривну). С ее началом курс доллара пошел вниз.









Официальной статистики пока нет, но уже в ближайшие дни объем ОВГЗ на руках у нерезидентов может достичь 100 млрд грн, допускает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. В последние два месяца портфель иностранцев задержался на отметке 83-86 млрд грн.









Почему гривня не обваливалась, если ее так долго не поддерживали иностранные инвестиции в госдолг? Хороших факторов было много: неплохая ценовая конъюнктура для экспортеров (агро- и металлурги), рост экспорта IT-услуг и умеренный рост импорта товаров, умеренные объемы выплаты дивидендов украинскими "дочками" иностранных компаний, перечисляет директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.





Покупать ли доллар сейчас? Прогнозы





Общий вывод опрошенных аналитиков: 24 грн/$ – вероятно, еще не предел, но хороший период для покупки валюты по относительно низким ценам долго не продлится. Уже к концу года курс пойдет вниз, уверены финансисты.





"Пока не видно предпосылок к тому, что ситуация с низким курсом доллара будет долгосрочной, – отмечает начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль. – У Украины сохраняется отрицательный торговый баланс и, по-прежнему достаточно уязвимая, импортозависимая экономика".





В ближайшие несколько недель курс может укрепиться вплоть до 23 грн/$, прежде всего благодаря активной покупке ОВГЗ нерезидентами, полагает предправления Идея Банка Михаил Власенко. Как долго продержится интерес иностранцев к украинскому госдолгу – вопрос открытый, поскольку Минфин снижает ставки и старается удовлетворяет далеко не весь спрос со стороны нерезидентов, добавляет он.





"Уже ближе к концу года, доллар вернется к уровню 26-26,5 грн/$", – прогнозирует Власенко.





Другие аналитики также ориентируются на девальвацию гривны к концу 2019-го. "Окно возможностей для покупателей доллара пока остается открытым, но в дальнейшем риски будут нарастать, считает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.





"Риски, связанные с гривной, известны: спекулятивный характер капитала, который заходит в ОВГЗ, политическая нестабильность (политика, переговоры с МВФ, ситуация с ПриватБанком), – перечисляет глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец. – Плюс поведение НБУ, который при падении курса вряд ли будет столь же охотно продавать валюту для поддержания гривни, как покупает ее сейчас".





Так покупать или продавать? Правильный ответ: мыслить шире





Однозначный совет финансистов: с продажей доллара спешить пока не стоит.





Но точно спрогнозировать, когда и от какого уровня курс начнет корректироваться и насколько динамичным будет рост доллара, сейчас мало кто возьмется, говорит Крохмаль из ОТП Банка. После валютных сюрпризов этого года (финансисты ожидали начала девальвации еще в июне, когда доллар находился в диапазоне 26-27 грн/$) финансисты стараются избегать точных прогнозов.





"Еще три-четыре месяца назад на рынке был консенсус, что к осени гривна девальвирует, но с учетом интереса нерезидентов к ОВГЗ, девальвация будет не такой глубокой, как в прежние годы", – рассказывает Фастовец из Adamant Capital.





Согласно консенсус-прогнозу финансистов, который LIGA.net составляла в конце августа, гривна должна была девальвировать до 25,4 – 26,2 грн/$ уже к концу сентября. Произошло ровно наоборот.





Что это значит на практике?





Совет простой: украинцам пора забыть о долларе, как стопроцентном варианте сбережений. Даже те, кто сейчас купит доллары по 24 или даже 23 грн/$, вполне могут потерять деньги в будущем.





"Многие заходили в доллар полгода назад, когда он дешевел под влиянием первых массовых инвестиций иностранцев в украинские бумаги, но выиграли, те, кто остался в гривне, – отмечает Фастовец из Adamant Capital. – Это дает важный "понятийный" эффект: украинцы начинают понимать, что гривна может не только девальвировать, но и укрепляться – это рынок".





О том, что гривневый депозит оказывается выгоднее долларов под матрасом, свидетельствует практика последних трех лет, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Люди, которые пытаются поймать дно или пик курса для перехода из валюты в валюту, как правило, не угадывают и несут на этом потери, добавляет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





"Покупка долларов как средства накопления имеет смысл, если вы планируете средне- или долгосрочные дорогостоящие проект, – советует Ахтырко. – Например, покупка недвижимости, автомобиля или большое дорогостоящее путешествие".





Вывод – зацикливаться на одной валюте нельзя. Лучше "класть яйца в разные корзины". Самый простой вариант – разделить сбережения между долларами и евро, указывает Казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.





"Я бы держал половину денег в гривне, а вторую половину разделил бы между долларом и евро, - рассказывает Иосуб из Альпари. – Если минимизировать переводы из одной валюты в другую и придерживаться такой структуры, можно успокоиться и гораздо меньше реагировать на постоянное изменение курсов".









Профессиональные финансисты уже усвоили это правило: если в прежние годы к декабрю в гривне оставались только "отчаянные люди", а большая часть игроков, в том числе крупных, уходили в доллар, что только усиливало сезонную осенне-зимнюю девальвацию, то сейчас ситуация изменилась, говорит Фастовец Adamant Capital.





"Очень важно, что к рынку пришло понимание: гривневые активы – это вполне нормальная и оправданная стратегия, – отмечает он. – Разве что чуть более рисковая, чем традиционные инвестиции в валюту".



