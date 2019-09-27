В Украине ведение бизнеса будет дешевле

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление





Чек в телефоне защитит потребителей и облегчит жизнь предпринимателям.





Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.





Был принят законопроект №1053-1 по регистраторам расчетных операций. Он немного оброс мифами и слухами. Но никакой “зрады“ здесь нет, мы реально заинтересованы только в уменьшении давления на предпринимателей. Кстати, соответствующие законопроекты парламент принял несколько дней назад, - отметил Гончарук.





Что изменится:

- будет детенизация экономики,

- расчетные операции будут проще,

- предприниматели будут меньше платить.





Всех ФЛП успокаиваю: для I и II групп ничего не изменится. И бабушка, которая продает на рынке тыквы, тоже никак не пострадает, - сказал премьер-министр.





Также Гончарук отметил, что программные и классические РРО могут использоваться одновременно.





Более того, программные не нужно будет регистрировать в госреестрах.





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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1053-1 о внесении изменений в закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ в части детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.





Что это значит? ВР предлагает предпринимателям использовать программные РРО. Более того, зарегистрировать этот аппарат теперь также будет проще.





Что грозит за нарушение работы ? Конечно же, штрафы. Например, если чек выдан на неполную стоимость товара или операция вовсе не проведена через РРО, тогда придется заплатить 150% стоимости товара. Такой штраф предполагается за первое нарушение. Если же это повторится вновь, то придется заплатить уже 250%. Более того, это еще не все. Проект закона предусматривает и другие штрафы за различные нарушения. Стоит отметить, что на данный момент сумма штрафа составляет 100% стоимости товара.



