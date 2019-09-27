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Экономика и Финансы
26 сентября 19, 23:28
В Украине ведение бизнеса будет дешевле
Алексей Гончарук
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Чек в телефоне станет нормой, - Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление

Чек в телефоне защитит потребителей и облегчит жизнь предпринимателям. 

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

Был принят законопроект №1053-1 по регистраторам расчетных операций. Он немного оброс мифами и слухами. Но никакой “зрады“ здесь нет, мы реально заинтересованы только в уменьшении давления на предпринимателей. Кстати, соответствующие законопроекты парламент принял несколько дней назад, - отметил Гончарук. 

Что изменится: 
- будет детенизация экономики,
- расчетные операции будут проще, 
- предприниматели будут меньше платить. 

Всех ФЛП успокаиваю: для I и II групп ничего не изменится. И бабушка, которая продает на рынке тыквы, тоже никак не пострадает, - сказал премьер-министр. 

Также Гончарук отметил, что программные и классические РРО могут использоваться одновременно.

Более того, программные не нужно будет регистрировать в госреестрах.

***

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1053-1 о внесении изменений в закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ в части детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. 

Что это значит? ВР предлагает предпринимателям использовать программные РРО. Более того, зарегистрировать этот аппарат теперь также будет проще. 

Что грозит за нарушение работы ? Конечно же, штрафы. Например, если чек выдан на неполную стоимость товара или операция вовсе не проведена через РРО, тогда придется заплатить 150% стоимости товара. Такой штраф предполагается за первое нарушение. Если же это повторится вновь, то придется заплатить уже 250%. Более того, это еще не все. Проект закона предусматривает и другие штрафы за различные нарушения. Стоит отметить, что на данный момент сумма штрафа составляет 100% стоимости товара.  

Источник: http://dengi.ua
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