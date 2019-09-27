Во Львовской области открыли завод по производству пектина

Группа компаний T.B.Fruit запустила завод по производству пектина во Львовской области, строительство которого велось 2 года. Об этом сообщают Українськi Новини.

Производственная мощность завода — 3 тысячи тонн яблочного пектина в год.

Ранее сообщалось, что T.B.Fruit начала строительство на территории Польши крупнейшего в Европе завода по переработке ягод и фруктов. Инвестиции в данный проект составят 40 млн евро.

Также стало известно, что T.B.Fruit построила линию для производства пектина на собственном заводе по производству соков ООО "Яблочный Дар". Производственная мощность линии пектина составила примерно 1,5 тысячи тонн в год, а общая потребность в мире — около 40 тысяч тонн.

Отметим, что T.B.Fruit объединяет предприятие "Яблочный дар" (входят 6 заводов: в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Винницкой областях), заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol (оба — Польша), компании "Танк Транс Украина" и Tank Trans Polska, которые занимаются внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад", который располагает 700 га садов яблони, вишни, клубники и малины. С 2011 года Т.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.