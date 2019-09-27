Миссия МВФ завершила визит в Украине

Миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину. Об этом сообщили в представительстве МВФ.
Известно, что миссия под руководством Рона ван Родена пробыла в Киеве 12 дней, с 12 по 26 сентября.
Целью миссии было проведение обсуждений в рамках консультаций 2019 года с Украиной по статье Устава Фонда.
"Миссия также начала обсуждение новой программы, которая могла бы быть поддержана в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ", - добавили в представительстве.
Раньше сообщалось о том, что в Украине изменят прожиточный минимум.
Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 пересмотрят размер прожиточного минимума. Об этом в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова.
По ее словам, в бюджете должны быть установлены реальные показатели.
"Что касается всех социальных программ, которые заложены в этом бюджете. Это и программа помощи семьям с детьми, на которую заложено 59,5 млрд. Это и программы, касающиеся различных льгот и субсидий. Этот вопрос обсуждения в рамках социальной политики. Мы даже задекларировали, что мы берем на себя Министерство соцполитики: будет работать над пересмотром и установлением реального прожиточного минимума", - заявила Маркарова.
Напомним, в представленном проекте бюджета-2020 прожиточный минимум предлагается в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.