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Экономика и Финансы
27 сентября 19, 10:50
Миссия МВФ завершила визит в Украине
МВФ
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МВФ завершила визит в Украину

Миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину. Об этом сообщили в представительстве МВФ.

Известно, что миссия под руководством Рона ван Родена пробыла в Киеве 12 дней, с 12 по 26 сентября.

Целью миссии было проведение обсуждений в рамках консультаций 2019 года с Украиной по статье Устава Фонда.

"Миссия также начала обсуждение новой программы, которая могла бы быть поддержана в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ", - добавили в представительстве.

Раньше сообщалось о том, что в Украине изменят прожиточный минимум. 

Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 пересмотрят размер прожиточного минимума. Об этом в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, в бюджете должны быть установлены реальные показатели.

"Что касается всех социальных программ, которые заложены в этом бюджете. Это и программа помощи семьям с детьми, на которую заложено 59,5 млрд. Это и программы, касающиеся различных льгот и субсидий. Этот вопрос обсуждения в рамках социальной политики. Мы даже задекларировали, что мы берем на себя Министерство соцполитики: будет работать над пересмотром и установлением реального прожиточного минимума", - заявила Маркарова.

Напомним, в представленном проекте бюджета-2020 прожиточный минимум предлагается в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.
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