Китай опередил РФ по объемам внешней торговли с Украиной

Доля Китая в объемах внешней торговли Украины в первом квартале 2019 года достигла 10,6%, или 2,55 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Среди торговых партнеров Украины, Китай впервые опередил Россию, обогнав ее на 0,9% или 209 млн долларов при том, что ее доля по итогам 2018 года составляла 11,5% (11,05 млрд долларов).

Общий объем импорт из Китая за январь-март составил 1,93 млрд долларов, экспорта — 621 млн долларов. Из России Украина импортировала товаров на 1,75 млрд долларов, а экспортировала туда на 592 млн долларов.

Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины вошли Германия (1,65 млрд долларов), Польша (1,47 млрд долларов) и Беларусь (1,08 млрд долларов). За ними расположились Турция, США, Италия, Индия и Египет.

Ранее сообщалось, что объем внешней торговли товарами Украины со странами Европейского Союза в январе-июле 2019 года составил 26,23 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (24,66 млрд долларов). При этом экспорт в страны ЕС вырос на 8% — до 12,18 млрд долларов, импорт вырос на 5% — до 14,04 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,86 млрд долларов. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте — 43%.