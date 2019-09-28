В МВФ назвали главные проблемы украинской экономики

Во время визита в Киев миссия МВФ обсудила перспективы и вызовы для украинской экономики в ходе обсуждений новой программы сотрудничества. Об этом сообщает Финансовый клуб.

"После глубокого экономического кризиса 2014-15 годов украинская власть возобновила макроэкономическую стабильность, и экономика снова начала расти. Темпы экономического роста составляют 2,5-3,5%", — говорится в заявлении МВФ.

Там отметили, что обоснованная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкость обменного курса привели к резкому уменьшению внешних и внутренних дисбалансов Украины.

"Общий объем дефицита бюджета был ограничен чуть более 2% ВВП в течение последних двух лет, и, как ожидается, в этом году он будет оставаться на таком же уровне", — отмечают в Фонде.

Квазифискальный дефицит энергетического сектора был также ликвидирован, что является крупным достижением. Более того, дефицит счета текущих операций сократился до 3–3,5% ВВП, а резервы восстановились до более чем 20 млрд долларов.

В то же время в МВФ подчеркивают, что темпы роста остаются "слишком низкими, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседями Украины".

"ВВП на душу населения (в пересчете по ППС) в Украине все еще очень низок — всего 20% от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы", — говорится в заявлении.

В Фонде отмечают, что рост экономики сдерживается слабой деловой средой — с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительными частями экономики, в которых доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, — сдерживающие конкуренцию и инвестиции.

Сравнительный анализ в региональном контексте показывает, что наибольшая разница в развитии реформ между Украиной и соседними странами заключается в качестве правовой институциональной системы.

Также из-за плохой деловой среды, прямые иностранные инвестиции в Украину были намного ниже, чем в другие страны региона.

Этот недостаток инвестиций ограничил рост производительности (производительность труда составляет менее 10% от средней производительности в странах ЕС), создание рабочих мест в частном секторе и повышение уровня жизни, несмотря на высококвалифицированную рабочую силу в Украине. В результате многие работники ищут работу за границей.

По мнению МВФ, экономическая политика и впредь должна сосредоточиваться на поддержании макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста.



В МВФ добавили, что Украине нужно проводить рассудительную фискальную политику для обеспечения приемлемого уровня долга, повышать эффективность и результативность государственных расходов, в частности в области здравоохранения и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения с помощью четко направленной адресной системы социальной защиты.

Кроме этого, нужна осмотрительная денежно-кредитная политика для замедления инфляции и накопления резервов. Необходимо также минимизировать стоимость ликвидации банков для налогоплательщиков, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), находившаяся в Киеве с 12 по 26 сентября, инициировала обсуждение новой трехлетней программы в рамках расширенного финансирования Украины в ближайшие недели.

Как известно, Украина договаривается с МВФ о новой программе расширенного финансирования объемом $5 млрд сроком на 3 года. Миссия МВФ прибыла в Украину для переговоров с властями 11 сентября.



