Госдолг Украины сократился на полмиллиарда долларов

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов Украины.





В течение августа 2019 года сумма госдолга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд.





По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1,251 трлн грн (60,51% от общей суммы) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг — 816,26 млрд грн (39,72% от общей суммы) или 32,35 млрд долларов.





Государственный долг составляет 1,81 трлн грн (87,55% от общей суммы) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составляет 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,2 млрд долларов.





Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года составил 2 трлн грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.





На конец июня объем государственного и гарантированного государственного долга Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 2,5%, или на 1,96 млрд долларов. Общий размер госдолга на 30 июня 2019 года составил 2,1 трлн гривен или 80,35 млрд долларов.





А объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 1,44 млрд долларов, или на 1,8%, — до 78,4 млрд долларов.



