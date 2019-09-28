В Украине временно возобновили полномочия Налоговой милиции

Кабинет министров Украины возобновил полномочия Налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) до образования нового органа.

Об этом говорится в постановлении КМУ №846.

Указано, что Налоговая милиция в ГФС будет осуществлять свои функции временно — до образования Бюро финансовых расследований, которое станет новым органом по расследованию финансовых преступлений.

"Принятым постановлением предусмотрено исключение Государственной налоговой службы функций по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, законодательства по вопросам уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и по другим вопросам. Упомянутые функции в сфере правоохранительной деятельности будет продолжать осуществлять Государственная фискальная служба, прекращается в связи с реорганизацией, до завершения осуществления мероприятий по созданию нового органа розыска финансовых преступлений", — говорится в сообщении.

Также указывается, что ГФС ко времени образования Бюро финансовых расследований имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц — плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых возложено на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Напомним, в сентябре 2017 года Кабмин одобрил законопроект о ликвидации налоговой милиции. Вместо нее тогда планировалось создать Службу финансовых расследований.