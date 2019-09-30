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Экономика и Финансы
30 сентября 19, 09:24
Сегодня последний день для рассчета монетой мелкого номинала
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С 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 октября 2019 - монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения", - говорится в сообщении.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обороте и продолжат выполнять функцию средства для расчетов за товары и услуги, но после поступления в банки эти монеты не будут возвращаться обратно в оборот.
censor.net.ua
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