Сегодня последний день для рассчета монетой мелкого номинала

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 октября 2019 - монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения", - говорится в сообщении.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обороте и продолжат выполнять функцию средства для расчетов за товары и услуги, но после поступления в банки эти монеты не будут возвращаться обратно в оборот.