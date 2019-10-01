В Кабмине объяснили, кому гарантируется субсидия

Кабинет министров будет компенсировать затраты тем украинским семьям, которые платят за услуги ЖКХ более 15% своих совокупных доходов. Об этом пишет «Корреспондент», ссылаясь на утвержденную Программу действий правительства.

«Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получают поддержку от государства», ‒ утверждается в документе.

В Кабмине также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоносителей, в частности газа и нефти, что поспособствует снижению тарифов на коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшат расходы на субсидии.