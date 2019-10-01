Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.51
USD
24.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
30 сентября 19, 23:13
В Кабмине объяснили, кому гарантируется субсидия
субсидия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кабинет министров будет компенсировать затраты тем украинским семьям, которые платят за услуги ЖКХ более 15% своих совокупных доходов.

Кабинет министров будет компенсировать затраты тем украинским семьям, которые платят за услуги ЖКХ более 15% своих совокупных доходов. Об этом пишет «Корреспондент», ссылаясь на утвержденную Программу действий правительства.

«Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получают поддержку от государства», ‒ утверждается в документе.

В Кабмине также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоносителей, в частности газа и нефти, что поспособствует снижению тарифов на коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшат расходы на субсидии.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Подробности начисления субсидий по новым правилам
Головоломка сезона:Собери доказательства о праве на субсидию
Субсидии отменили тем украинцам, у кого нет счетчиков газа
Оформить субсидию теперь можно онлайн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский подписал указ о поддержке семей с детьми-сиротами
noimageКурс валют на сегодня, 30 сентября
noimageКабмин одобрил Программу действий
noimageСегодня последний день для рассчета монетой мелкого номинала
Лента новостей