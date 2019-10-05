1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий

Кабинет министров усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Соответствующее постановление №807 принято на заседании правительства 14 августа и вступает в силу 1 октября.

Согласно документу, функция выплаты жилищных субсидий получателям переходит с центрального уровня на местный. Теперь получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи. Такой же принцип выплаты предполагается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

Льготы в форме наличных средств могут быть начислены всем желающим на основании личных заявлений, которые необходимо подавать в органы социальной защиты населения. Формировать реестры льготников будут ежемесячно до 25 числа, после этого их передают в Минсоцполитики. В свою очередь министерство, обработав полученные данные, направляет их в "Ощадбанк" и переводит на счет банка, указанного в заявлении, средства для выплаты монетизированных льгот. Таким образом, деньги будут поступать на личные счета льготников. Их можно будет снять со своего счета в любое время.

В то же время сохранится и безналичная форма начисления льгот — их будут оформлять в автоматическом режиме. Для этого "Ощадбанк" будет вести персонифицированный учет льготников и средств, поступающих на счета для выплаты льгот, индивидуально для каждого льготника. Затем эти средства будут переводить на счета компаний, предоставляющих коммунальные услуги.

С 1 октября отказать в предоставлении субсидий могут по таким причинам:

1. Если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 квадратных метров (для квартир в многоквартирном доме) или 200 квадратных метров (для индивидуальных домов). Эта норма не касается жилых помещений детских домов семейного типа, а также жилья приемных семей, многодетных семей и тех семей, где проживают трое и более детей (с учетом тех, в отношении которых оформлены ​​опека или попечительство);

2. Если кто-либо из жителей домохозяйства либо членов семьи имеет в собственности транспортное средство, которое подлежит госрегистрации и при этом было выпущено не более пяти лет назад (кроме мопеда). Такая норма не распространяется на автомобили и другие транспортные средства, полученные безвозмездно или же приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;

3. Если в составе домохозяйства или в семье есть совершеннолетние лица, и при этом по информации Государственной налоговой службы либо Пенсионного фонда у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии; или же начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты (на начало периода, за который учитываются доходы для начисления субсидии) и /или такие члены семьи не уплатили (или же за них не уплатили) единый соцзвзнос в размере не меньше минимального, в течение 3 месяцев суммарно за периоде, в расчете за который учитываются доходы для начисления субсидии;

4. Если кто-либо из состава домохозяйства либо членов семьи за последний год (12 месяцев) перед обращением за назначением субсидии купил (либо приобрел другим способом право собственности) земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного потребления, а также единоразово оплатил любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных) в соответствии с социальной нормой жилья на сумму, превышающую 50 тысяч грн;

5. Если орган по вопросам соцзащиты получил информацию задолженности по оплате ЖКХ-услуг либо расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов и просрочена более месяца;

6. Если гражданин не вернул излишек перечисленной (либо выплаченной) суммы жилищной субсидии за предыдущие периоды;

7. Если в составе домохозяйства либо среди членов семьи есть лица, которые имеют задолженность по уплате алиментов свыше 3 месяцев (по данным Единого реестра должников). Эта норма не касается лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача; лица, в отношении которых применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы; а также лица, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей.