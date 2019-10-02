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Экономика и Финансы
2 октября 19, 09:41
В НБУ рассказали, сколько денег напечатали за 25 лет
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Банкнотно-монетный двор НБУ изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет

За 25 лет Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"Украина имеет полный цикл изготовления денег — от разработки дизайна и производства защищенной бумаги до упаковки готовых банкнот и монет. На производстве используются самые современные технологии, применяются высокие стандарты и инновационный подход в изготовлении продукции, внедрены высокотехнологичный автоматизированный контроль за качеством продукции. Изготовление всех красок для печати гривни, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно из швейцарского сырья. В общем технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам", — рассказал генеральный директор Банкнотно-монетного двора НБУ Владимир Баглай.

По его словам, всю работу по разработке дизайна и систем защиты, изготовления бумаги, а также печать банкнот гривни третьего (образца 2003 — 2007 годы) и четвертого (образца 2014 — 2019) поколений полностью осуществляли специалисты Банкнотно-монетного двора. Для того, чтобы разработать дизайн и систему защиты одной банкноты, потребуется около года.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов.

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Delo
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