Китайцы обнаружили огромное месторождение нефти

Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн. Об этом сообщает Терминал.

Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн городского округа Цинъян провинции Ганьсу. Объем доказанных запасов нефти достигает 358 миллионов тонн, а предполагаемые запасы оцениваются в 693 миллиона тонн.

Ожидается, что в этом году на месторождении будет добыто около 640 тысяч тонн нефти, а в ближайшем будущем годовой объем добычи достигнет 3 миллионов тонн.

Помимо этого, компания сообщила об обнаружении месторождения сланцевого газа в Сычуаньском нефтегазоносном бассейне. В уездах Чаннин и Вэйюань были обнаружены геологические запасы сланцевого газа в 740,9 миллиарда кубометров. Компания планирует в этом году добыть 7,7 миллиарда кубометров сланцевого газа.

Ранее сообщалось, что инвестиции в индустрию сжиженного природного газа достигли в текущем году рекордного уровня в 50 млрд долларов. При этом Китай может опередить Японию в качестве крупнейшего в мире импортера СПГ и через пять лет станет крупнейшим импортером сжиженного газа.

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